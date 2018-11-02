Nhà có 3 con giáp này, nghèo đến mấy cũng đổi vận bất ngờ, tài lộc vượng phát trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 02/11/2018 16:44

Theo thuyết tử vi tướng số, chỉ cần trong nhà có một trong ba con giáp này thì dù hiện tại có nghèo khó đến mấy thì năm 2019 cũng giàu sang nhất xứ.

Số trời đã định, 3 con giáp sau sẽ giúp gia đình hưng thịnh, làm ăn vượng phát, gia đạo ấm êm hạnh phúc nồng nàn.

Nhà có 3 con giáp này, nghèo đến mấy cũng đổi vận bất ngờ, tài lộc vượng phát trong năm 2019 - Ảnh 1
Đàn ông nào lấy được Mùi làm vợ sẽ có thêm trợ lý đắc lực bởi từng lời khuyên, góp ý của Mùi đều khiến tiền đẻ ra tiền, mang lại thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi sống tình cảm, dịu dàng và rất hiểu tâm ý của người khác. Dù sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khó thì ở họ vẫn toát lên khí chất thanh tao ngời ngời. Cũng chính khí chất ấy đã phần nào nói lên lối sống tử tế, biết đối nhân xử thế của Mùi.

Với sự khôn khéo, thông minh của mình Mùi dễ dàng có được những gì mình muốn với công việc ổn định, tài vận dồi dào, cuộc sống vui vẻ. Đàn ông nào lấy được Mùi làm vợ sẽ có thêm trợ lý đắc lực bởi từng lời khuyên, góp ý của Mùi đều khiến tiền đẻ ra tiền, mang lại thành công ngoài mong đợi.

Nhà có 3 con giáp này, nghèo đến mấy cũng đổi vận bất ngờ, tài lộc vượng phát trong năm 2019 - Ảnh 2
Nàng không chỉ vượng phu ích tử mà còn hiếu thuận với bố mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu lạc quan, yêu đời và không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Dù phải nằm gai nếm mật, chật vật trăm bề thì Dậu vẫn tự làm giàu khi còn khá trẻ mà chẳng cần ăn bám hay dựa dẫm đàn ông. Sự tự lập, cá tính ấy giúp Dậu có thể đương đầu với bất cứ sóng gió nào.

Đây chính là mẫu vợ hiền dâu thảo mọi đàn ông khát khao lấy được. Bởi lẽ, nàng không chỉ vượng phu ích tử mà còn hiếu thuận với bố mẹ chồng. Nhờ thế, chồng có thể an tâm phát triển sự nghiệp vì đã có người vợ chu toàn việc đối nội đối ngoại giúp mình.

Nhà có 3 con giáp này, nghèo đến mấy cũng đổi vận bất ngờ, tài lộc vượng phát trong năm 2019 - Ảnh 3
Mọi may mắn, phúc lành sẽ ập xuống tới tấp giúp gia đạo hưng thịnh, tài vận vượng phát đeo bám không buông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, tự thân lập nghiệp dẫu mẹ cha muốn hỗ trợ họ cũng nhất quyết từ chối. Cá tính, bản lĩnh nên dù phải bươn chải một mình Mão vẫn có thể làm nên nghiệp lớn, vững vàng tài chính từ thuở độc thân.

Sau khi kết hôn, nhờ mệnh vượng phu Mão sẽ mang phúc phần đến cho gia đình chồng. Mọi may mắn, phúc lành sẽ ập xuống tới tấp giúp gia đạo hưng thịnh, tài vận vượng phát đeo bám không buông.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tháng 11 sẽ là bước ngoặt giúp 3 con giáp sau đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng là đại gia, tiêu mãi cũng không hết tiền.

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