Người tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt nhất?

Mặc dù con cái là thuận theo tự nhiên nhưng nếu như can thiệp phong thủy tử vi từ đầu thì nó sẽ đem lại những điều may mắn hơn cũng như giúp tránh được các rủi ro không đáng có trong đường con cái.

Tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt là thắc mắc của nhiều người khi một năm mới nữa lại sắp đến. Vì theo quan niệm của người Á Đông thì việc sinh con hay xây nhà, chọn mua xe,... đều là việc vô cùng quan trọng.

Một số người tuổi Dậu có cá tính khá mạnh mẽ, sống lặng lẽ và bí ẩn. Còn một số người khác lại khá hoạt bát và tích cực. Họ là những người có hai phần tính cách khá đối lập, một mặt có nét quyến rũ và lòng tốt, mặt khác lại khá lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng nhìn chung thì người tuổi Dậu sống rất thực tế.

Tuổi Dậu hay còn gọi là tuổi gà là con giáp thứ mười trong hệ tử vi chiêm tinh học phương Đông. Những người cầm tinh con giáp tuổi gà thường rất hay bị hiểu nhầm và đa phần sâu thẳm bên trong con người của họ đều rất phức tạp. Đặc điểm chung của những người này là họ có ngoại hình khá thu hút cũng như ăn chắc mặc bền.

Tuổi Dậu có đặc điểm chunglà họ có ngoại hình khá thu hút cũng như ăn chắc mặc bền

Người tuổi Quý Dậu có cách tiếp cận cuộc sống và nhìn nhận vấn đề với tầm nhìn rộng lớn. Họ có nhiều hy vọng và mong muốn mạnh mẽ là được thành công trong công việc. Họ sẵn sàng hi sinh và bất chấp mọi thứ để có được thành tựu trong mọi lĩnh vực. Mặc dù vậy, những người này lại sống rất truyền thống. Họ tốt bụng nhưng điều này duy nhất chỉ dành cho những người mà họ muốn. Người tuổi Dậu có thể là một công nhân xuất sắc và có thể làm được những điều tuyệt vời.

Những người cầm tinh tuổi gà đa phần là cho rằng họ luôn luôn đúng. Họ cũng có niềm tin mạnh mẽ vào ý nghĩ của mình thường xuyên áp đặt những quan điểm của họ vào người khác. Đây là điều dẫn đến sự không hài lòng ở người khác về họ. Họ là những người thẳng thắn, trung thực, có lập luận tốt và giỏi về ngoại giao. Những người này luôn ngoan cố trong mọi cuộc tranh luận chỉ để giành phần thắng về phía mình.

Nếu muốn làm bạn hay hợp tác với một người tuổi Dậu, bạn cần phải cố tìm hiểu sâu về họ. Hãy chắc chắn rằng bạn là người không đề cao cái tôi và tính toán, vì người tuổi Dậu là những người rất ghét thừa nhận bản thân họ sai.

2. Tuổi Quý Dậu 2021 sinh con tháng nào tốt, năm nào thuận lợi?

Nhiều người thắc mắc rằng mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt nhưng bạn có biết xem tuổi của con tốt nhất nên xem theo tuổi của bố. Nhưng để có thể xem được một cách chính xác và đầy đủ nhất thì tốt nhất nên kết hợp nhiều yếu tố như: Ngũ hành tương sinh tương khắc, Thiên can xung hợp, Địa chi xung hợp. Đây là các yếu tố chính bạn cần xem. Và hãy nhớ ngoài những yếu tố trên thì bạn cũng cần xem chi tiết những tháng sinh của con mình nữa.

Để có thể xem tuổi được một cách chính xác và đầy đủ nhất thì tốt nhất nên kết hợp nhiều yếu tố như: Ngũ hành tương sinh tương khắc, Thiên can xung hợp, Địa chi xung hợp

+ Ngũ hành tương sinh tương khắc

Nghĩa là xem về mệnh của cha và con. Tùy từng năm sẽ có những mệnh khác nhau và chúng ta sẽ xem như sau:

Ngũ hành tương sinh: Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Nhờ có nước mà cây xanh mới mọc được (thủy sinh mộc), cây cỏ làm mồi nhen nhóm lửa. Tro tàn tích lại thành đất vàng. Lòng đất tạo nên kim loại trắng. Kim loại vào lò chảy nước đen.

Ngũ hành tương khắc: Tương khắc ở đây có nghĩa là ức chế và thắng nhau. Trong quy luật tương khắc thì Mộc sẽ khắc thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy lại khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim lại khắc Mộc và cuối cùng là Mộc khắc Thổ.

+ Theo thiên can xung hợp

Thiên can được thể hiện như sau:

- Giáp là dương mộc. Ất là âm mộc

- Bính là dương hỏa, Đinh là Âm hỏa

- Mậu là dương thổ, Kỷ là âm thổ

- Canh là dương kim, tân là âm kim

- Nhâm là dương thủy, quý là âm thủy

Ngũ hành tương sinh tương khắc là xem về mệnh của cha và con

Như vậy chúng ta có chi tiết như sau:

- Giáp mộc: SINH Bính – HỢP Kỷ – KHẮC Mậu – XUNG Canh

- Ất mộc: SINH Đinh – HỢP Canh – KHẮC Kỷ – XUNG Tân

- Bính hỏa: SINH Mậu – HỢP Tân – KHẮC Canh – XUNG Nhâm

- Đinh hỏa: SINH Kỷ – HỢP Nhâm – KHẮC Tân – XUNG Quý

- Mậu thổ: SINH Canh – HỢP Quý – KHẮC Nhâm – XUNG Giáp

- Kỷ thổ: SINH Tân – HỢP Giáp – KHẮC Quý – XUNG Ất

- Canh kim: SINH Nhâm – HỢP Ất – KHẮC Giáp- XUNG Bính

- Tân kim: SINH Quý – HỢP Bính – KHẮC Ất – XUNG Đinh

- Nhâm thủy: SINH Giáp – HỢP Đinh – KHẮC Bính – XUNG Mậu

- Quý thủy: SINH Ất – HỢP Mậu – KHẮC Đinh – XUNG Kỷ

+ Theo địa chi xung hợp

Sau đây là bảng các địa chi mà bạn cần biết:

Có 6 cặp địa chi tạo thành 6 cặp đối xung nhau:

Từ các cặp trực xung trên tạo thành 3 bộ tứ hành xung:

- Tý – Ngọ, Mão – Dậu

- Dần – Thân, Tị – Hợi

- Thìn – Tuất, Sửu – Mùi

Xem tuổi theo theo thiên can xung hợp

Có 4 cặp địa chi tạo thành tam hợp:

- Thân – Tý –Thìn

- Dần – Ngọ – Thân

- Tị – Dậu – Sửu

- Hợi – Mão – Mùi

Có 6 cặp địa chi tạo thành nhị hợp:

- Sửu – Tý

- Dần – Hợi

- Tuất – Mão

- Dậu – Thìn

- Tị – Thân

- Ngọ – Mùi

3. Vợ chồng tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt trong 3 năm 2021, 2022, 2023?

+ Dự kiến sinh con năm 2021

Năm âm lịch: Tân Sửu

Ngũ hành: Thổ - Bích thượng Thổ (Ðất trên vách)

- Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Thổ, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Kim tương sinh với Thổ của con, rất tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với Thổ của con, rất tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

Vợ chồng tuổi Quý Dậu dự kiến sinh con năm 2021

- Thiên can xung hợp:

Thiên Can của con là Tân, bố là Quý, mẹ là Quý, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: ½

- Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Sửu, bố là Dậu, mẹ là Dậu, như vậy:

Địa Chi của bố là Dậu tương hợp với Sửu của con, rất tốt.

Địa Chi của mẹ là Dậu tương hợp với Sửu của con, rất tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4

Kết luận: Tổng điểm là 9/10

+ Dự kiến sinh con năm 2022

Năm âm lịch: Nhâm Dần

Ngũ hành: Kim - Bạch Kim (Bạch kim)

- Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Kim, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Ngũ hành của mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: ¼

- Thiên can xung hợp:

Thiên Can của con là Nhâm, bố là Quý, mẹ là Quý, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: ½

- Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Dần, bố là Dậu, mẹ là Dậu, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

Kết luận: Tổng điểm là 3/10

Dự kiến sinh con năm 2022

+ Dự kiến sinh con năm 2023

Năm âm lịch: Quý Mão

Ngũ hành: Kim - Bạch Kim (Bạch kim)

- Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Kim, bố là Kim, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Ngũ hành của mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: ¼

- Thiên can xung hợp:

Thiên Can của con là Quý, bố là Quý, mẹ là Quý, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: ½

- Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Mão, bố là Dậu, mẹ là Dậu, như vậy:

Địa Chi của bố là Dậu xung khắc với Mão của con, không tốt.

Địa Chi của mẹ là Dậu xung khắc với Mão của con, không tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4

Kết luận: Tổng điểm là 2/10

Dự kiến sinh con năm 2023

Trên đây là những thông tin về tuổi Quý Dậu sinh con năm nào tốt, hy vọng chúng sẽ giúp bạn chọn lựa được năm phù hợp để có được những đứa con thông minh, khỏe mạnh và mang lại nhiều điều may mắn cho gia đình.