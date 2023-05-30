NGỌC HOÀNG BAN LỘC: 3 con giáp được dự báo sẽ có cơ may trúng số độc đắc, quý nhân kề bên, sớm giàu có trở thành đại gia, tay cầm tiền tỷ két chất đầy vàng bạc đá quý trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30/05/2023 16:25

Theo dự đoán, tình duyên của 3 con giáp trong thời gian này khá suôn sẻ, ai còn độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, đi đến được cái kết đẹp trong tương lai.

Tuổi Dần

Thiên Quan xuất hiện cảnh báo tuổi Dần về nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Cũng bởi bạn làm việc có phần chểnh mảng, thiếu tập trung nên tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân nắm thóp, bày trò gây khó dễ. Vấn đề xuất phát từ bản thân nên chỉ cần bạn tự khắc phục được thì rắc rối sẽ tự biến mất. Trước hết là hãy mau chóng lấy lại sự nghiêm túc và tập trung khi thực hiện các nhiệm vụ hiện tại. Hãy cứ làm hết trách nhiệm rồi bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Thủy sinh Mộc bù đắp cho người cầm tinh Hổ chuyện tình cảm khá bình yên. Đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia.

NGỌC HOÀNG BAN LỘC: 3 con giáp được dự báo sẽ có cơ may trúng số độc đắc, quý nhân kề bên, sớm giàu có trở thành đại gia, tay cầm tiền tỷ két chất đầy vàng bạc đá quý trong 33 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nỗ lực trong sự nghiệp. Mọi việc khá hanh thông, con giáp này không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết. Tuổi Thìn cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bản mệnh có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy.

Tuổi Thìn nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo.

NGỌC HOÀNG BAN LỘC: 3 con giáp được dự báo sẽ có cơ may trúng số độc đắc, quý nhân kề bên, sớm giàu có trở thành đại gia, tay cầm tiền tỷ két chất đầy vàng bạc đá quý trong 33 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ. Nguyên nhân chủ yếu là do con giáp này quá chủ quan, hành động xốc nổi, không dành thời gian để tham khảo ý kiến của người khác nên khó tránh phạm sai lầm. Sai sót lần này có thể khiến bạn bị đánh giá là chưa có trách nhiệm với công việc của mình. Trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho ai đó, bạn nên nhìn nhận lại bản thân trước tiên, tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh hơn. Ngoài ra bạn cũng cần tập trung hơn, làm việc theo đúng quy định của tập thể, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình, đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

 

Ảnh hưởng của hung vận nên đường tình duyên của tuổi này không được thuận cho lắm, nhất là với người độc thân. Dù con giáp này có được bạn bè hay người thân giới thiệu cho ai đó thì cũng nên cẩn trọng tìm hiểu đối phương, đừng vội vàng chấp nhận lời yêu trong khi chưa biết nhiều về nhau. Sự vội vàng có thể gây tổn thương cho cả hai.

NGỌC HOÀNG BAN LỘC: 3 con giáp được dự báo sẽ có cơ may trúng số độc đắc, quý nhân kề bên, sớm giàu có trở thành đại gia, tay cầm tiền tỷ két chất đầy vàng bạc đá quý trong 33 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

VÉT CẠN TINH HOA: 3 con giáp hốt trọn lộc lá thiên hạ, điềm lành gõ cửa liên hồi, rước hên vào nhà, thời kỳ hoàng kim rực rỡ trong ngày lễ Phật Đản 15/4/2023 âm lịch

VÉT CẠN TINH HOA: 3 con giáp hốt trọn lộc lá thiên hạ, điềm lành gõ cửa liên hồi, rước hên vào nhà, thời kỳ hoàng kim rực rỡ trong ngày lễ Phật Đản 15/4/2023 âm lịch

Nếu như trước đây, người tuổi này khó kiếm được tiền hoặc làm việc gì cũng dễ thất bại thì nay mọi sự suôn sẻ, kiểm tiền nhiều hơn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 2 giờ 16 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 3 giờ 16 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý