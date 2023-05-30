Thiên Quan xuất hiện cảnh báo tuổi Dần về nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Cũng bởi bạn làm việc có phần chểnh mảng, thiếu tập trung nên tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân nắm thóp, bày trò gây khó dễ. Vấn đề xuất phát từ bản thân nên chỉ cần bạn tự khắc phục được thì rắc rối sẽ tự biến mất. Trước hết là hãy mau chóng lấy lại sự nghiêm túc và tập trung khi thực hiện các nhiệm vụ hiện tại. Hãy cứ làm hết trách nhiệm rồi bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Thủy sinh Mộc bù đắp cho người cầm tinh Hổ chuyện tình cảm khá bình yên. Đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia.

Tuổi Thìn nỗ lực trong sự nghiệp. Mọi việc khá hanh thông, con giáp này không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết. Tuổi Thìn cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bản mệnh có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy.

Tuổi Thìn nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ. Nguyên nhân chủ yếu là do con giáp này quá chủ quan, hành động xốc nổi, không dành thời gian để tham khảo ý kiến của người khác nên khó tránh phạm sai lầm. Sai sót lần này có thể khiến bạn bị đánh giá là chưa có trách nhiệm với công việc của mình. Trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho ai đó, bạn nên nhìn nhận lại bản thân trước tiên, tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh hơn. Ngoài ra bạn cũng cần tập trung hơn, làm việc theo đúng quy định của tập thể, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình, đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Ảnh hưởng của hung vận nên đường tình duyên của tuổi này không được thuận cho lắm, nhất là với người độc thân. Dù con giáp này có được bạn bè hay người thân giới thiệu cho ai đó thì cũng nên cẩn trọng tìm hiểu đối phương, đừng vội vàng chấp nhận lời yêu trong khi chưa biết nhiều về nhau. Sự vội vàng có thể gây tổn thương cho cả hai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm