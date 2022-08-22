Ngày thứ Ba và thứ Tư giữa tuần này, 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim nhất năm, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, vạn sự cát tường

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 16:39

Tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày giữa tuần, 3 con giáp này lấy rổ hứng lộc trời ban, mọi sự điều như ý, đến cả bạn cũng không ngờ!

Tuổi Tuất

Liên tục trong 2 ngày giữa tuần này, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ hết sức huy hoàng với những thành tựu đáng nhớ. Nhờ được hồng phúc tề thiên, khí vận tràn về mà con giáp may mắn này làm ăn ngày càng dễ dàng, hưng thịnh. Đặc biệt là những người làm công nhân viên chức sẽ được thăng lên các vị trí cao hơn trong công ty. Những khoản thu nhập hàng tháng dần được cải thiện, giúp chủ mệnh có thể tích lũy tiền bạc mà đầu tư vào bản thân hoặc các dự tính trong tương lai.

Đây cũng chính là thời điểm hoàn hảo để người tuổi Tuất có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống. Trong một vài trường hợp, Tuất sẽ từ giã nơi làm việc cũ, vốn dĩ đã chứa đựng quá nhiều áp lực, chèn ép, mà đến với một môi trường mới năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Nếu tận tâm cố gắng, con giáp này sẽ được phát triển hết khả năng của mình, cũng như có được những thành công xứng đáng trong tương lai.

Ngày thứ Ba và thứ Tư giữa tuần này, 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim nhất năm, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, vạn sự cát tường - Ảnh 1
Liên tục trong 2 ngày giữa tuần này, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ hết sức huy hoàng với những thành tựu đáng nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 2 ngày giữa tuần tới đây, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ghé thăm, may mắn tề tựu, khí vận đầy nhà. Sự nghiệp của con giáp này cũng theo đó mà vượng phát, đạt được những thành công đáng nhớ trong đời. Không những vậy, Thìn còn nhận về các khoản tiền lớn từ những lần đại thắng trong công việc, giúp con giáp này chi tiêu thả ga không cần nhìn giá. Đặc biệt, nếu Thìn hành thiện tích đức thì quý nhận ắt sẽ xuất hiện mà trả ơn trong thời gian này.

Người tuổi Thìn sẽ căng tràn may mắn, phúc khí hanh thông, kéo theo đó là bước đường sự nghiệp cũng sẽ có những thành tựu đáng nhớ. Khoảng thời gian này, Thìn như được Thần Tài dắt tay, vẽ đường mở lối nên con giáp may mắn này cứ làm việc gì thì việc đó suôn sẻ. Đặc biệt, những người kinh doanh tuổi Thìn trong ngày này vượng phát hơn nữa, bao nhiêu hàng hóa chất đống trong kho nay sẽ bán sạch, tiền bạc cứ thế ùa về không ngớt.

Ngày thứ Ba và thứ Tư giữa tuần này, 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim nhất năm, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, vạn sự cát tường - Ảnh 2
Trong 2 ngày giữa tuần tới đây, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ghé thăm, may mắn tề tựu, khí vận đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày giữa tuần sẽ là thời điểm mà vận mệnh của Ngọ tỏa ánh hào quang, may mắn tề tựu. Ngọ như nhận được năng lượng sống tích cực từ ơn trên mà làm việc ngày càng năng nổ hơn, bao nhiêu khó khăn cản đường con giáp này cũng coi bằng nhẹ và dễ dàng vượt qua. Với khí thế hừng hực thế này thì Ngọ sẽ băng băng tiến bước và đến gần hơn với những thành công đáng nhớ trong đời.

Phúc Tinh chiếu mệnh mà thời vượng phát nhất trong sự nghiệp quá đỗi êm đềm của con giáp tuổi Ngọ đã đến. Nếu chủ mệnh không muốn sống an phận mà biết quyết chí làm giàu thì nên tận dụng giai đoạn này để đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh. Chắc rằng chỉ trong một thời gian ngắn, thành công sẽ nối tiếp nhau mà tìm đến với Ngọ liên tục.

Ngày thứ Ba và thứ Tư giữa tuần này, 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim nhất năm, tay phải vơ tài, tay trái vét lộc, vạn sự cát tường - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong 2 ngày giữa tuần sẽ là thời điểm mà vận mệnh của Ngọ tỏa ánh hào quang, may mắn tề tựu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần cuối tháng 7 âm lịch: Xui rủi tiêu trừ, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, sải cánh ôm trọn tài lộc, xưng bá thiên hạ

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