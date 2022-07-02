Ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần (2/7 - 3/7), chúc mừng 3 con giáp bước vào thời cơ 'chín muồi', lộc lá đầy nhà, mở cửa nghênh đón Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 01:35

Vận trình tiền tài, sự nghiệp, tình cảm của 3 con giáp sau đây đều thăng hoa vượt bậc trong 2 ngày cuối tuần. Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Đúng 2 ngày cuối tuần này, vận trình tài lộc của người tuổi Thân dồi dào, Thiên Tài nhập mệnh mang tới nhiều may mắn về nguồn doanh thu. Về phần vận trình công việc cũng diễn ra tương đối thuận lợi, cố gắng chăm chỉ thêm một chút nhưng đổi lại thì con giáp này sẽ đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi trên bước đường công danh. 

Vận trình tình cảm vô cùng vượng sắc. Tình cảm lứa đôi trở nên khăng khít và nồng nàn hơn nhờ sự quan tâm thường xuyên của cả hai. Những người đã lập gia đình cũng ý thức được việc giữ khoảng cách với những người khác giới bên ngoài.

Ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần (2/7 - 3/7), chúc mừng 3 con giáp bước vào thời cơ 'chín muồi', lộc lá đầy nhà, mở cửa nghênh đón Thần Tài - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần này, vận trình tài lộc của người tuổi Thân dồi dào, Thiên Tài nhập mệnh mang tới nhiều may mắn về nguồn doanh thu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong 2 ngày cuối tuần diễn ra trôi chảy như ý. Tam Hợp nâng đỡ giúp người tuổi này có đủ năng lượng cũng như sự hăng hái khi làm bất cứ việc gì. Theo đó, vận trình tài lộc cũng tăng tiến vượt bậc. Đã đến lúc người tuổi Thìn "ngồi chơi xơi nước" nhận nhiều thành quả cố gắng trong suốt thời gian qua.

Về đường tình cảm của người tuổi Thìn thì vô cùng hài hòa đẹp đẽ. Nếu còn độc thân, tử vi dự đoán bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm được mối duyên lành hiếm thấy. Cá tính mạnh mẽ chính là điểm thu hút đặc biệt của người tuổi Thìn với những người quanh mình.

Ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần (2/7 - 3/7), chúc mừng 3 con giáp bước vào thời cơ 'chín muồi', lộc lá đầy nhà, mở cửa nghênh đón Thần Tài - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thìn trong 2 ngày cuối tuần diễn ra trôi chảy như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

2 ngày cuối tuần cho thấy, Thực Thần chiếu cố, những người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể sẽ thu được một khoản tiền công kha khá. Khoản tiền mà bạn nhận được hãy hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua. 

Người tuổi này có bản tính ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Hôm nay, bạn có thể tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tìm cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần (2/7 - 3/7), chúc mừng 3 con giáp bước vào thời cơ 'chín muồi', lộc lá đầy nhà, mở cửa nghênh đón Thần Tài - Ảnh 3
2 ngày cuối tuần cho thấy, Thực Thần chiếu cố, những người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể sẽ thu được một khoản tiền công kha khá - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Gần kề mùng 3/6 âm lịch, 4 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, ngồi không cũng có lộc lá

Gần kề mùng 3/6 âm lịch, 4 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, ngồi không cũng có lộc lá

Sách tử vi cho biết, cận kề ngày 3/6 âm lịch sẽ có những con giáp dưới đây cầu gì được đó giàu có viên mãn, khiến thiên hạ hờn ghen đỏ mắt.

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