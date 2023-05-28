Ngày mai 29/5, Tuổi Tuất được 'cát tinh' phù trợ tài lộc đến tận tay, 2 con giáp khác cũng không kém cạnh ăn nên làm ra thu về tài lộc chất như núi

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 16:52

Dự đoán ngày mai cả 3 con giáp này đều gặp được quý nhân phù trợ nhưng lại xảy ra những tranh cãi không đáng có.

Tuổi Tý  

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết vấn đề mới mẻ, khiến mọi người khâm phục. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác. Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, tương lai thu về khoản lợi nhuận khả quan hơn hiện tại. Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

  • Giờ tốt: 7h - 9h

 

Ngày mai 29/5, Tuổi Tuất được 'cát tinh' phù trợ tài lộc đến tận tay, 2 con giáp khác cũng không kém cạnh ăn nên làm ra thu về tài lộc chất như núi - Ảnh 1
Tuổi Tý được Tam Hội nâng đỡ mọi việc đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Tỵ nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Tỵ nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn. Đường tình duyên của tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Tỵ và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

  • Giờ tốt: 1h - 3h

 

Ngày mai 29/5, Tuổi Tuất được 'cát tinh' phù trợ tài lộc đến tận tay, 2 con giáp khác cũng không kém cạnh ăn nên làm ra thu về tài lộc chất như núi - Ảnh 2
Tình cảm của tuổi Tỵ cuối cùng cũng được đáp lại - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Việc làm của tuổi Tuất trong ngày 29/5 diễn ra suôn sẻ. Cát Tinh xuất hiện và nâng bước người tuổi này trên con đường phát triển công danh. Ngoài ra, cơ may chuyển mình trao tận tay nên chỉ đợi bản mệnh nắm bắt mà thôi. Vận trình tài lộc tăng tiến đáng kể. Quý Nhân giúp đỡ mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập cá nhân, đồng thời còn nâng cao chất lượng cuộc sống một cách đáng kể. 

Tuy tuổi Tuất gặp vận may về công việc nhưng tình cảm gặp nhiều trở ngại. Người độc thân có xu hướng yêu bản thân hơn là chia sẻ tình yêu cho đối phương. Mâu thuẫn gay gắt phát sinh từ nhiều chuyện nhỏ nhặt khiến không khí gia đình khá căng thẳng. 

  • Giờ tốt: 11h - 13h

 

Ngày mai 29/5, Tuổi Tuất được 'cát tinh' phù trợ tài lộc đến tận tay, 2 con giáp khác cũng không kém cạnh ăn nên làm ra thu về tài lộc chất như núi - Ảnh 3
Nên cẩn thận để tránh gây mâu thuẫn trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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