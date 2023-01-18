Người tuổi Mão có ngoại hình ưa nhìn, tính tình tốt bụng. Bản mệnh được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai, hưởng phú quý vô tận trong cuộc đời.

Nhờ vào tinh thần hăng say lao động nên Mão thường đáp ứng được yêu cầu công việc mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Cuối năm, người làm công ăn lương nhận đủ tiền lương, thưởng Tết.

Mão coi trọng sự nghiệp và có nhiều tham vọng. Ngày 28 Tết, người tuổi Mão khá bận rộn với công việc của mình.

Đặc biệt, một số người tuổi Mão vượt chỉ tiêu công việc, được cấp trên trọng thưởng. Với người làm đầu tư, kinh doanh thì trong những ngày gần đây, Mão liên tục chốt đơn, ký hợp đồng, túi tiền rủng rỉnh hơn trước.

Công lao của Mão bỏ ra được trả giá xứng đáng, bản mệnh ngày càng khẳng định được vị thế trong công việc. Mão kiếm tiền về đầy túi, đón Tết sung túc bên gia đình.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi học có nói, người tuổi Sửu là một trong những cung hoàng đạo chăm chỉ, cần mẫn nhất. Họ cũng rất cầu toàn và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi việc.

Người tuổi này tính tình tốt bụng, không ngại giúp đỡ mọi người gặp khó khăn. Họ điềm đạm, lý trí và trung thực.

Ngày 28 Tết, con giáp tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào, dần dần phất lên trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có cơ hội làm tăng ca, tăng thêm thu nhập để mua sắm Tết.

Ngày 28 Tết, công việc vẫn khá bộn bề, đôi khi gặp rắc rối nhưng con giáp này vẫn kịp thời ứng phó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với người làm ăn kinh doanh, càng đến thời điểm cuối năm, con giáp này buôn bán càng đắt khách, có cơ hội đầu tư sinh lời. Họ thu tiền về đầy túi, Tết này thoải mái chi tiêu, không phải nghĩ ngợi nhiều.

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường theo đuổi sự hoàn mỹ, có tính cầu toán khá cao. Họ không dễ dàng buông bỏ mọi thứ nên yêu cầu đối với bản thân cũng tương đối cao.

Do đó, nếu chọn con đường khởi nghiệp thì người thuộc con giáp này nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời gian đầu không thể tránh khỏi một số khó khăn cản đường nhưng nhờ sự chuẩn bị, họ vẫn có thể vượt qua những thời khắc trắc trở nhất và sẽ đón nhận một tương lai tươi sáng sau đó.

Khi đã đủ bản lĩnh để đối phó với những thay đổi khác nhau có thể đến bất cứ lúc nào, cơ cấu kinh doanh của họ sẽ từng bước được cải thiện. Từ đó, họ sẽ có động lực cải thiện chất lượng cuộc sống trong cả năm 2023. Tình trạng khó khăn hiện tại sẽ được giải quyết và người tuổi Dậu cũng sẽ bắt đầu thu hoạch “trái ngọt” của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.