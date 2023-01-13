Trời cao an bài: 3 tuổi phúc cao như núi, may mắn ngút trời, sự nghiệp thăng tiến, không thăng chức thì cũng tăng lương trong năm Quý Mão

Tâm linh - Tử vi 13/01/2023 15:12

Bạn có may mắn được là 1 trong 3 con giáp sau đây không?

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn tạo cho mọi người ấn tượng về sự chăm chỉ. Bản mệnh là những người siêng năng và giàu có. Người tuổi Dần thích làm hơn nói, sẽ nỗ lực trong âm thầm, không kêu ca oán thán.

Dần phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy chật vật để tìm được chỗ đứng song mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Năm Quý Mão, bản mệnh nhất định có thể làm giàu nhờ nỗ lực của bản thân.

Người tuổi Dần đặc biệt coi trọng gia đình, sẽ luôn cố gắng để lo cho những người thân yêu của mình có được cuộc sống sung túc nhất. Tử vi cho biết, gia đình có người tuổi Dần sẽ ngày càng thịnh vượng hơn, không phải lo lắng về tiền bạc. Hợi và Mão thường được coi là những con giáp tương hợp với nhau, do "tính cách hiền lành, tốt bụng và dễ tính". Những đặc điểm này cho phép hai con giáp trở nên hòa thuận và có thể đồng hành, hỗ trợ nhau.

Trời cao an bài: 3 tuổi phúc cao như núi, may mắn ngút trời, sự nghiệp thăng tiến, không thăng chức thì cũng tăng lương trong năm Quý Mão - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Ngoài ra, Hợi và Mão cũng có những sở thích và giá trị giống nhau nên có thể hiểu, đánh giá cao lẫn nhau.

Năm Mão mang lại cho người tuổi Hợi sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để "tập trung vào việc chăm sóc bản thân và lựa chọn lối sống lành mạnh".

Về mặt tài chính, người tuổi Hợi có "tiềm năng lớn để phát triển và thành công" trong thời gian tới và đây cũng là "thời điểm tuyệt vời" để tiết kiệm, lập ngân sách và đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn.

Đối với tình yêu và các mối quan hệ, chuyên gia chiêm tinh khẳng định "người tuổi Hợi có thể mong đợi một năm thú vị và phiêu lưu".

Trời cao an bài: 3 tuổi phúc cao như núi, may mắn ngút trời, sự nghiệp thăng tiến, không thăng chức thì cũng tăng lương trong năm Quý Mão - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Quý Mão vận may bắt đầu đến với người tuổi Mùi, những chuyện đen đủi trước đây như thị phi trong công việc, khó khăn trong kiếm tiền sẽ được hóa giải hết.

Thời gian này, khi mọi chuyện trở nên thuận lợi, người tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài với nguồn thu nhập tăng lên nhanh chóng. Việc mua xe, mua nhà sẽ trở thành hiện thực chứ không phải là mơ ước nữa đối với con giáp này.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc.

Từ khóa:   12 ngày đếm ngược 3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 24 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026