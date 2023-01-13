Trời cao an bài: 3 tuổi phúc cao như núi, may mắn ngút trời, sự nghiệp thăng tiến, không thăng chức thì cũng tăng lương trong năm Quý Mão

Người tuổi Dần luôn tạo cho mọi người ấn tượng về sự chăm chỉ. Bản mệnh là những người siêng năng và giàu có. Người tuổi Dần thích làm hơn nói, sẽ nỗ lực trong âm thầm, không kêu ca oán thán.

Người tuổi Dần đặc biệt coi trọng gia đình, sẽ luôn cố gắng để lo cho những người thân yêu của mình có được cuộc sống sung túc nhất. Tử vi cho biết, gia đình có người tuổi Dần sẽ ngày càng thịnh vượng hơn, không phải lo lắng về tiền bạc. Hợi và Mão thường được coi là những con giáp tương hợp với nhau, do "tính cách hiền lành, tốt bụng và dễ tính". Những đặc điểm này cho phép hai con giáp trở nên hòa thuận và có thể đồng hành, hỗ trợ nhau.

Dần phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy chật vật để tìm được chỗ đứng song mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Năm Quý Mão, bản mệnh nhất định có thể làm giàu nhờ nỗ lực của bản thân.

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Tuổi Hợi

Ngoài ra, Hợi và Mão cũng có những sở thích và giá trị giống nhau nên có thể hiểu, đánh giá cao lẫn nhau.

Năm Mão mang lại cho người tuổi Hợi sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để "tập trung vào việc chăm sóc bản thân và lựa chọn lối sống lành mạnh".

Về mặt tài chính, người tuổi Hợi có "tiềm năng lớn để phát triển và thành công" trong thời gian tới và đây cũng là "thời điểm tuyệt vời" để tiết kiệm, lập ngân sách và đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn.

Đối với tình yêu và các mối quan hệ, chuyên gia chiêm tinh khẳng định "người tuổi Hợi có thể mong đợi một năm thú vị và phiêu lưu".

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Tuổi Mùi

Quý Mão vận may bắt đầu đến với người tuổi Mùi, những chuyện đen đủi trước đây như thị phi trong công việc, khó khăn trong kiếm tiền sẽ được hóa giải hết.

Thời gian này, khi mọi chuyện trở nên thuận lợi, người tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài với nguồn thu nhập tăng lên nhanh chóng. Việc mua xe, mua nhà sẽ trở thành hiện thực chứ không phải là mơ ước nữa đối với con giáp này.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc.