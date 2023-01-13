Ngọc Hoàng chấm sổ: 3 tuổi tiền rơi trúng đầu, từ giờ tới Tết nguyên đán đầy lộc lá, Tết to nhất vùng

Những tuổi này sẽ gặt hái nhiều may mắn trong năm 2023.
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Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu tương đối ổn định, tài chính vững vàng nhờ bản mệnh phát huy hết điểm mạnh đúng lúc là có cơ hội nhân gấp đôi, gấp ba túi tiền.
Với những người làm công ăn lương chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Người làm ăn kinh doanh có thời cơ phát triển ổn định và không gặp biến động lớn.
Người tuổi Dậu chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Và nếu có thời gian thì người tuổi Dậu hãy học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn để nâng cao vị thế cho chính bản thân mình sẽ rất tốt cho tương lai.
Tuổi Mùi
Đa số người tuổi Mùi đều có cá tính mạnh mẽ. Bản mệnh luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn và sẽ không ngừng cố gắng để đạt được điều đó. Ngay cả khi phía trước là núi cao, bản mệnh vẫn sẽ bằng mọi nỗ lực để cố gắng vượt qua. Người tuổi Mùi vốn thông minh nên học cũng rất nhanh.
Bằng sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Mùi sẽ sớm khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực làm việc. Không chỉ vậy, người tuổi Mùi còn lan tỏa phúc khí tới các thành viên khác trong gia đình, giúp mọi người gây dựng sự nghiệp.
Vậy mới nói, nếu trong gia đình có một người tuổi Mùi thì vận rủi bị xua đuổi, tài lộc không mời mà đến.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất năng động, luôn nỗ lực hướng về phía trước và làm việc rất có hiệu quả.
Con giáp này không bao giờ để cho chân tay mình được nghỉ ngơi quá lâu, họ luôn chăm chỉ làm việc, và tự giác hoàn thành nhiệm vụ.
Cho dù khó khăn đến đâu, họ cũng không để bản thân trở nên mất kiên nhẫn, nản trí. Con giáp này cũng không dễ sa ngã khi đối mặt với mọi cám dỗ. Những thử thách trong cuộc sống khiến họ ngày càng kiên định hơn.
Trong năm nay, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu sẽ âm thầm được cải thiện. Họ có thể từ từ thay đổi hoàn cảnh, trở nên giàu có trước Tết Nguyên đán, cuộc sống sẽ không còn phiền muộn, gia đình yên ấm.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.