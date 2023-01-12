Đúng ngày Tết ông Táo, Phật Bà chỉ lối cho 3 con giáp gặp dữ hóa lành, thành công mọi mặt, Tết to nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 16:40

Đúng dịp Tết ông Táo, 3 con giáp này đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhận khá nhiều may mắn trong dịp 23 tháng Chạp. Con giáp này dự báo sẽ đón nhận nhiều niềm vui mới. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Sửu phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Người đang làm lãnh đạo hoặc theo đuổi con đường học hành đều có khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển tốt.

Tình hình tài chính của tuổi Sửu được dự báo là sẽ có sự thăng hoa. Người làm công ăn lương tạo ấn tướng tốt đối với cấp trên nên có thể được thưởng hoặc tăng lương. Người kinh doanh cũng có lượng khách hàng ổn định, thu về lợi nhuận khá.

Đường tình duyên của người tuổi Sửu cũng ổn định. Bản mệnh tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.

Đúng ngày Tết ông Táo, Phật Bà chỉ lối cho 3 con giáp gặp dữ hóa lành, thành công mọi mặt, Tết to nhất vùng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Năm 2023, người tuổi Thân nhờ phát huy hết trí thông minh và tài năng của mình, nên thu nhập rất dư dả. Trong năm nay, họ nhạy bén nắm bắt các cơ hội kinh doanh xung quanh mình, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền tốt nhất định sẽ tranh thủ hốt ngay tiền vào túi.

Ngày 23 tháng Chạp, người tuổi Thân cũng sẽ chủ động hợp tác với người thân và bạn bè xung quanh trong một số công việc kinh doanh phụ trong năm nay, thu về khoản tiền đáng kể trong tài khoản. Tuy nhiên, người tuổi Thân nên lưu ý sau khi có tiền thì nên khiêm tốn và kiềm chế, tuyệt đối không được phô trương sự giàu có một cách khoa trương.

Đúng ngày Tết ông Táo, Phật Bà chỉ lối cho 3 con giáp gặp dữ hóa lành, thành công mọi mặt, Tết to nhất vùng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Trời sinh con giáp này không phải là người đam mê quyền chức, cũng không thực sự cháy bỏng vì mong cầu tài lộc. Tuổi Thìn luôn giữ được cho mình sự lãnh đạm, sáng suốt trong hành động dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Bản mệnh là người trung thực và đáng tin cậy, trên thực tế tuổi Thìn thường trở thành quý nhân của những con giáp khác. Mỗi khi mọi người gặp phải khó khăn, đương nhiên người đầu tiên nghĩ tới sẽ là quý nhân giúp đỡ cho mình.

Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện, nhờ đó mà tích được không ít phúc báo cho bản thân. Là mẫu người độc lập tự chủ, không hay nhờ cậy người khác giúp đỡ nhưng với lòng tốt của mình, tuổi Thìn tự tạo ra thêm quý nhân cho bản thân.

Vào ngày tết ông Táo, may mắn sẽ đến nhiều hơn với người tuổi Thìn khi bản mệnh được mọi người ghi nhận công ơn và cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ con giáp này mỗi khi tuổi Thìn cần.

Đường tài lộc nhờ đó mà phát nhanh tới mức chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Quý nhân vận khởi vượng, nửa đời sau của tuổi Thìn sống trong cảnh giàu sang sung túc hiếm ai bằng, có được hạnh phúc mà không phải ai cũng may mắn có được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 23 tháng Chạp: Phật bà chỉ lối, 3 con giáp hốt trọn lộc trời tiền vàng ầm ầm về két, cuối năm đón Tết linh đình

Đúng 23 tháng Chạp: Phật bà chỉ lối, 3 con giáp hốt trọn lộc trời tiền vàng ầm ầm về két, cuối năm đón Tết linh đình

Từ 23 tháng Chạp, 3 con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về một cái tết ấm no, sung túc.

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