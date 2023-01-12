Vào đúng ngày Tết ông Táo: Ngôi sao May mắn tỏa sáng, Thần tài luôn luôn ngự trên két, Quý nhân luôn dẫn đường, 3 con giáp vượng vận quý nhân, kiếm tiền đầy túi, đón Tết đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 05:10

Ngay từ đầu năm mới 2023, 3 con giáp này đã có thể đạt những bước tiến trong sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, bản mệnh khá tỉ mỉ, tận tụy và có trách nhiệm. Tuy nhiên, Thân lại không đủ kiên nhẫn. Khi gặp thất bại, Thân thường nản lòng, nhụt chí.

Ngày Tết ông Táo, người tuổi Thân được các sao may mắn chiếu mệnh. Thân có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và đạt được thành công trong công việc. Người tuổi Thân làm ăn buôn bán, đầu tư kinh doanh đều thu được nguồn lợi lớn. Bản mệnh cần chăm chỉ, táo bạo hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội cho bản thân.

Chẳng những sự nghiệp khởi sắc, người tuổi Thân còn có chuyện tình duyên ngọt ngào. Người còn độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua những sự kiện, buổi hội họp qua lời giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.

Vào đúng ngày Tết ông Táo: Ngôi sao May mắn tỏa sáng, Thần tài luôn luôn ngự trên két, Quý nhân luôn dẫn đường, 3 con giáp vượng vận quý nhân, kiếm tiền đầy túi, đón Tết đủ đầy - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Mão rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Bước sang năm 2023, người tuổi Mão được trời ban sức khỏe dồi dào, quanh năm không ốm đau bệnh tật. Đặc biệt vào ngày Tết ông Táo, trên con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Vào đúng ngày Tết ông Táo: Ngôi sao May mắn tỏa sáng, Thần tài luôn luôn ngự trên két, Quý nhân luôn dẫn đường, 3 con giáp vượng vận quý nhân, kiếm tiền đầy túi, đón Tết đủ đầy - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày, tuổi Thìn được phân công phụ trách một số công việc trọng đại. Dù có sự ngược xuôi, vất vả song đây lại chính là cơ hội để bạn khẳng định giá trị bản thân.

Vào ngày Tết ông Táo, phương diện tài chính của tuổi Thìn cũng có nhiều dấu hiệu dư dả, rủng rỉnh tiền tiêu. Mọi cống hiến trước đó đều được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận nên sẽ rất hiển nhiên nếu có một khoản thưởng nóng gửi đến tay bạn ngày này. Người làm kinh doanh có một ngày bội thu "đắt hàng như tôm tươi".

Dấu hiệu gắn kết bền chặt tình cảm ngày càng rõ ràng, bạn làm gì cũng nghĩ đến cảm nhận của đối phương trước tiên vì thế mà người ấy cảm thấy mình được tôn trọng mà tránh được mâu thuẫn, hiểu lầm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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