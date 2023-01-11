Đúng 23 tháng Chạp: Phật bà chỉ lối, 3 con giáp hốt trọn lộc trời tiền vàng ầm ầm về két, cuối năm đón Tết linh đình

Nhờ được Chính Tài nâng đỡ mà người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi. Họ không chỉ được quý nhân nâng đỡ, che chở khi gặp khó khăn mà còn có thêm nhiều cơ hội đầu tư “béo bở”. Trong công việc, con giáp này không cần gặp phải bất kỳ khó khăn nào.

Từ 23 tháng Chạp, con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về một cái tết ấm no, sung túc. Những khoản tiền đạt được từ nhiều công việc khác nhau trong thời gian vừa qua sẽ giúp họ có khả năng mua sắm cho bản thân và gia đình các món đồ điện tử, nội thất có giá trị. So với những tuổi khác thì tuổi Tỵ không cần chi tiêu quá tiết kiệm vì ví tiền của họ lúc nào cũng “căng phồng” mà chẳng cần làm việc quá vất vả.

Công việc hanh thông cũng giúp tuổi Tỵ có thêm thời gian và sự thoải mái để bắt tay vào các dự án mới. Dù là thời điểm cuối năm nhưng con giáp này vẫn nhận được nhiều lời mời đầu tư tiềm năng. Chỉ cần cân nhắc kĩ và nỗ lực hết mình thì tuổi Tỵ hoàn toàn có cơ hội phát tài phát lộc trong năm sau.

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Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi bản tính hào phóng, kiên định và nỗ lực không ngừng. Sự chăm chỉ của họ rất đáng để khâm phục.

Sự đảm đang, nỗ lực đã giúp con giáp này có thu hoạch khấm khá vào năm tới. Tết này, con giáp tuổi Mùi sẽ không thiếu tiền tiêu, trước Tết có quý nhân giúp đỡ.

Từ đây, gia đình họ trở nên giàu có, sung túc, sự nghiệp có cơ hội để thăng tiến, giúp họ lên như diều gặp gió ngay ngày 23 tháng Chạp.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Sau ngày 23 tháng Chạp, người tuổi Hợi sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát. Dù không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho phương diện này, nhưng do vận khí tốt nên hầu bao người tuổi Hợi lúc nào cũng sẽ thu về một vài khoản tiền bất ngờ.

Người tuổi Hợi trong năm nay sẽ gặp may trong các lĩnh vực đầu tư, trúng xổ số, trúng giải thưởng, thậm chí có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Năm nay, vì vận tài lộc dồi dào nên những người tuổi Hợi có thể sẽ xây nhà sang, mua xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả những điều này có thể giúp người tuổi Hợi đạt được phú quý và tích lũy tài sản đáng kể trong năm nay.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.