Đúng 20 tháng Chạp Âm: 3 tuổi này số đỏ hơn son, cầu được ước thấy, đẩy lùi xui xẻo, chạm tay vào phú quý

Tâm linh - Tử vi 11/01/2023 06:01

Vào ngày 20 tháng Chạp thật may mắn cho những con giáp này, số mệnh dát vàng, làm đâu thắng đấy, thành công ngoài sức mong đợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình cương trực, thẳng thắn. Mão là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Bản mệnh có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Mão có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Đúng ngày 20 tháng Chạp, người tuổi Mão có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vậy may. Bản mệnh có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập. Những người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ mà tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Cho dù làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Đúng 20 tháng Chạp Âm: 3 tuổi này số đỏ hơn son, cầu được ước thấy, đẩy lùi xui xẻo, chạm tay vào phú quý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi, ngày 20 tháng Chạp, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp này có vận trình tài lộc suôn sẻ hơn người. Không vì thế mà bản mệnh lười biếng, ỷ lại. Thay vào đó, tuổi Sửu vẫn giữ thái độ làm việc cần mẫn, chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Bản mệnh có thể nhận được nhiều cơ hội đầu tư tốt. Những người chưa tìm được việc làm có thể phát hiện ra những cơ hội phù hợp.

Nhờ năng lực và kinh nghiệm của bản thân, tuổi Sửu có thể gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ. Người làm ăn kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, gặp đối tác uy tín. Người làm công ăn lương cũng có mức lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón một cái Tết no đủ.

Đúng 20 tháng Chạp Âm: 3 tuổi này số đỏ hơn son, cầu được ước thấy, đẩy lùi xui xẻo, chạm tay vào phú quý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Theo tử vi phương Đông, ngày 20 tháng Chạp là thời điểm sao Thái Dương hoạt động mạnh mẽ xóa nhòa đi những mệt mỏi. Tình trạng bi quan trước đó khiến bản mệnh nghĩ thấu đáo, thông suốt khi bắt tay vào làm việc.

Chúc mừng bản mệnh khi những dự án đang "treo giò" bất chợt được tiếp tục đi vào thực thi, không những vậy còn hoạt động mạnh mẽ mang về nguồn thu lớn lao. Với khoản tiền lợi nhuận này bạn hoàn toàn cứu vớt tập thể ra khỏi "vũng lầy", mở ra cơ hội thăng tiến bất ngờ.

Tất cả những đối thủ trên thương trường đều phải nể phục sự hưng thịnh này. Với những ai làm công việc văn phòng càng về những ngày cuối năm lại càng bận rộn nhưng sự bận rộn này sẽ được đền đáp kết quả xứng đáng.

Vận xui rũ bỏ hoàn toàn, bản mệnh không còn gì lo lắng. Lúc này, chỉ cần bạn tiếp tục chăm chỉ làm ăn chân chính, mạnh dạn tiến tới thì Thiên Quan không để bạn chịu thiệt thòi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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