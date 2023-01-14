Năm Quý Mão: Hết thời đen đủi, thời vận vàng son đã tới, 3 con giáp thỏa sức hứng vàng, tiền bạc phủ phê, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 14/01/2023 06:09

3 tuổi rũ sạch vận đen trong năm mới, bước vào một gia đoạn thịnh phát, tài lộc.

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão chăm chỉ, hiền lành và sống nghĩa tình. Chính vì dĩ hòa vi quý, dám nghĩ dám làm nên dẫu không có quá nhiều tham vọng nhưng Mão vẫn có được cuộc sống đủ đầy sung túc. Ngay từ ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh.

Mão chính là con giáp may mắn nhất năm Quý Mão. Tiền ùa vào nhà, phú quý theo chân, càng về cuối tuần càng phú quý thịnh vượng chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

Năm Quý Mão: Hết thời đen đủi, thời vận vàng son đã tới, 3 con giáp thỏa sức hứng vàng, tiền bạc phủ phê, đại phú đại quý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Vận khí của người tuổi Hợi được dự báo là sẽ có nhiều biến động trong khoảng 5 năm tới, và phần lớn mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. Theo đó, trong năm mới những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào thời gian này vận khí của bạn có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng ngày càng ổn định và có phần dư dả hơn trước rất nhiều. Trong năm mới, nếu có cơ hội thay đổi công việc hay nhận được lời mời hợp tác, miễn là phù hợp với sở thích hoặc chuyên môn của bạn, vậy thì hãy nắm chắc cơ hội.

Năm Quý Mão: Hết thời đen đủi, thời vận vàng son đã tới, 3 con giáp thỏa sức hứng vàng, tiền bạc phủ phê, đại phú đại quý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu sẽ đón sao tốt lành vào năm 2023, vận may trong sự nghiệp được thúc đẩy, nên chủ động và tăng cường tương tác giữa các cá nhân, dễ dàng mở ra cơ hội thăng tiến. Trong năm 2023, tuổi Sửu nên chú ý nhiều hơn đến sự ổn định tình cảm và giữ thái độ tốt, tài lộc sẽ ngày càng tốt hơn.

Điều quan trọng tiếp theo là học cách quản lý đồng tiền, chi tiêu hợp lý, tăng cường tiết kiệm. Con giáp này hứa hẹn sẽ phát huy tốt thế mạnh của mình, cảm hứng bùng nổ, dùng trí tuệ của mình kiếm ra tiền, của cải và thu nhập tăng cao.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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