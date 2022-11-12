Ngay Chủ nhật và thứ Hai (13/11 - 14/11), 3 con giáp giàu phúc khí và may mắn nhất, tài lộc đổ như mưa, hoan hỷ đón tài lộc

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 08:41

Theo tử vi có nói, ngày Chủ nhật và thứ Hai sẽ là lúc những người thuộc 3 con giáp này vận trình thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có bản tính bao dung và tốt bụng. Họ thông minh, nhanh nhẹn và nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn. Tử vi có nói, sang ngày Chủ nhật và thứ Hai đến sẽ mang theo niềm vui tới con giáp này. Nếu thực sự có thể nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có sự gia tăng lớn trong thu nhập, tiền bạc trở nên rủng rỉnh hơn nhiều phần.

Lời khuyên dành cho người tuổi Mão trong thời gian này khi chịu ảnh hưởng của hung tinh là quan tâm hơn đến sức khoẻ của mình. Cần chú ý vấn đề đau nhức cột sống cổ, mất ngủ và đau đầu. Nhìn chung, người tuổi Mão nên nghỉ ngơi nhiều hơn và tăng cường vận động để nâng cao sức khỏe.

Ngay Chủ nhật và thứ Hai (13/11 - 14/11), 3 con giáp giàu phúc khí và may mắn nhất, tài lộc đổ như mưa, hoan hỷ đón tài lộc - Ảnh 1
Tử vi có nói, sang ngày Chủ nhật và thứ Hai đến sẽ mang theo niềm vui tới con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

May mắn khi bước sang Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Tiền bạc sẽ không còn là vấn đề khiến người tuổi này bận tâm lo nghĩ. Người làm kinh doanh có thể tận dụng cơ hội để mở rộng quy mô làm ăn hoặc hiện thực hoá những ý tưởng đang ấp ủ. Người làm công ăn lương đừng ngại đề xuất sáng kiến của mình, rất có thể đó sẽ là tiền đề cho việc thăng chức tăng lương.

Nhìn chung, nếu nắm bắt được cơ hội, người tuổi Ngọ không những tài vận hanh thông mà những khía cạnh khác trong cuộc sống cũng được như mong muốn. Lời khuyên dành cho người tuổi Mão là nên chú ý đến vấn đề đau đầu và chóng mặt. Chú ý vận động nhiều để cơ thể khỏe mạnh hơn, ngủ đủ giấc.

Ngay Chủ nhật và thứ Hai (13/11 - 14/11), 3 con giáp giàu phúc khí và may mắn nhất, tài lộc đổ như mưa, hoan hỷ đón tài lộc - Ảnh 2
May mắn khi bước sang Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Tiền bạc sẽ không còn là vấn đề khiến người tuổi này bận tâm lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian trước, người tuổi Sửu bị ảnh hưởng bởi 2 sao hung tinh nên tài vận kém phát triển, làm việc gì cũng dễ gặp rắc rối phát sinh khiến lòng không được yên. Tuy nhiên, bước sang Chủ nhật và thứ Hai, tài lộc bùng nổ, người tuổi Sửu có các sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình đầy hứa hẹn.

Không những tài lộc hanh thông mà người tuổi Sửu còn đào hoa vượng. Người độc thân hãy bày tỏ sự chân thành của mình và nắm bắt cơ hội, sẽ được đối phương đánh giá cao. Người có gia đình hôn nhân ngọt ngào và hòa thuận.

Ngay Chủ nhật và thứ Hai (13/11 - 14/11), 3 con giáp giàu phúc khí và may mắn nhất, tài lộc đổ như mưa, hoan hỷ đón tài lộc - Ảnh 3
Bước sang Chủ nhật và thứ Hai, tài lộc bùng nổ, người tuổi Sửu có các sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình đầy hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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