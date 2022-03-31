Ngay 5 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp phúc đức dồi dào, hưởng lộc phú quý, Thần Tài chiếu cố không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 08:10

Dưới đây là top 3 con giáp hội tụ thiên thời – địa lợi – nhân hòa, dang tay đón lộc trong 5 ngày đầu tháng 4.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, trong 5 ngày đầu tiên của tháng 4 là thời gian giúp bản mệnh tuổi Tý nhận được nhiều niềm vui trong công việc. Vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông.

Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Ngay 5 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp phúc đức dồi dào, hưởng lộc phú quý, Thần Tài chiếu cố không ngừng - Ảnh 1
Trong 5 ngày đầu tiên của tháng 4 là thời gian giúp bản mệnh tuổi Tý nhận được nhiều niềm vui trong công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ bậc nhất. Sống trong cái khổ, nhiều người chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng, thì Dần vẫn “quyết chiến” đến cùng, lội ngược dòng thành công. Không chỉ nhờ ý chí, mà còn ở tư duy nhạy bén, trong cái khó ló cái khôn.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì sang 5 ngày đầu tiên của tháng 4, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc xuôi thuận kéo theo tài vận cũng nườm nượp kéo về túi của Dần.

Ngay 5 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp phúc đức dồi dào, hưởng lộc phú quý, Thần Tài chiếu cố không ngừng - Ảnh 2
Sang 5 ngày đầu tiên của tháng 4, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ, sống có trách nhiệm. Sinh gia trong gia đình nghèo khó, Sửu vẫn không đầu hàng số phận, dư sức tự gầy dựng sự nghiệp, cho bạn thân một cuộc sống no đủ. Họ luôn tự sức vươn lên, tự làm nên sự nghiệp cho riêng mình.

Trong thời gian 5 ngày đầu tiên của tháng 4 chính là thời điểm vàng son của người tuổi Sửu. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ai, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Ngay 5 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp phúc đức dồi dào, hưởng lộc phú quý, Thần Tài chiếu cố không ngừng - Ảnh 3
Trong thời gian 5 ngày đầu tiên của tháng 4 chính là thời điểm vàng son của người tuổi Sửu - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, 3 con giáp thay đổi vận mệnh, bỗng nhiên nhận được lộc trời, cuộc sống thuận lợi như ý

Qua đêm nay, 3 con giáp thay đổi vận mệnh, bỗng nhiên nhận được lộc trời, cuộc sống thuận lợi như ý

Từ thời điểm này, 3 con giáp may mắn sẽ hưởng đại hỷ với tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên nảy nở thăng hoa, cứ thế mà giàu ú ụ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi tháng 4 tử vi hàng ngày tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 48 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 26 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ