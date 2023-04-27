Ngày 28/4/2023: Hung vận lấn át, 3 con giáp tiền tài hao hụt, sự nghiệp bấp bênh, thời gian dài nỗ dực bỗng tan thành mây khói

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 19:47

3 con giáp sẽ phải trải qua một ngày mệt mỏi về tài lộc và công việc, bản mệnh sẽ muốn bỏ cuộc nếu tinh thần không đủ tỉnh táo, vững vàng.

Tuổi Thìn

Tự Hình cục xuất hiện cho thấy tâm trạng của Thìn có phần sa sút nghiêm trọng khi nhiều việc cũng không được như trông đợi. Bạn cảm thấy tiếc nuối vô cùng khi chưa thực hiện được mục tiêu, nhưng càng thất vọng hơn về sự thiếu sót của mình. 

Ngày 28/4/2023: Hung vận lấn át, 3 con giáp tiền tài hao hụt, sự nghiệp bấp bênh, thời gian dài nỗ dực bỗng tan thành mây khói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể nay bạn không có được vận may tốt, con đường thăng tiến không ủng hộ bạn. Nhưng nếu như bản mệnh chủ động hơn, có cái nhìn lạc quan thì cũng không có gì đáng phải lo ngại cho lắm. Quan trọng là cách bạn đứng dậy sau vấp ngã ra sao. 

Hung vận quá lớn cũng khiến mối quan hệ tình cảm kém hòa thuận. Tình cảm lứa đôi xuất hiện những vết rạn nứt từ lâu, bạn cũng dần buông xuôi chẳng còn muốn hàn gắn khi nỗ lực luôn chỉ từ một phía bạn.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không mấy hanh thông. Dự đoán người tuổi này sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối trong công việc do tính bảo thủ, cứng nhắc mà ra. Trong nhiều tình huống, bạn cần có cách xử lý linh hoạt để đạt hiệu quả cao trong công việc. 

Ngày 28/4/2023: Hung vận lấn át, 3 con giáp tiền tài hao hụt, sự nghiệp bấp bênh, thời gian dài nỗ dực bỗng tan thành mây khói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Mặc dù vậy, con giáp này vẫn có thể kiểm soát tốt túi tiền của mình trong khoảng thời gian này nên chẳng có gì phải lo lắng đến nguồn tài chính cá nhân. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, tốt đẹp. Bạn và đối phương đều biết hạ thấp cái tôi của mình, đồng thời lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ quan tâm đến mình. Điều này giúp cho cả hai có được sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau. 

Tuổi Thân

Ngày 28/04/2023, vận trình của Tuổi Thân không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Thân có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Ngày 28/4/2023: Hung vận lấn át, 3 con giáp tiền tài hao hụt, sự nghiệp bấp bênh, thời gian dài nỗ dực bỗng tan thành mây khói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Thân có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Về sức khỏe, Tuổi Thân cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi ngày 28/4/2023: Chính Tài chiếu mệnh, Cát vận hậu thuẫn, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió

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Ngày 28/4 là ngày 3 con giáp nhận nhiều tin vui về tài lộc, thành công vượt ngoài mong đợi.

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