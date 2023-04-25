Từ nay đến hết tháng 4, 3 con giáp thay mệnh đổi đời, vận trình ngược dốc đi lên, cầu 1 được 10, TÀI KHÍ bốc lên ngùn ngụt

Những người tuổi Dần thông minh, lanh lợi, làm gì cũng phải có kế hoạch rõ ràng, tính toán chi li. Con giáp này có nhiều mối quan hệ tốt nên luôn biết cách tận dụng để lo chuyện làm ăn. Vì vậy mà từ nay đến hết tháng 4, Dần cực kì hanh thông về tiền bạc.

Trong những ngày này, chuyện tình cảm hết sức như ý. Người ấy cũng đã thích bạn nên có ý rồi đó. Nếu thực sự yêu thương thì nên tích cực hơn để đối phương cảm thấy bản thân mình được coi trọng.

Công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Dần cũng biết cách nắm bắt thời cơ nên những cơ hội lớn đều nằm trong tay bạn hoặc móc nối từ đồng nghiệp để tạo dựng cơ hội.

Tuổi Thân

Từ nay đến hết tháng 4 dương lịch, cục diện cát lành trong tháng mới cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với con giáp này. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong thời điểm này rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu tính tình nóng nảy nhưng lại được bạn bè đánh giá cao và ủng hộ.

Chính vì tính cách thẳng thắn, quyết đoán, đối nhân xử thế chân thành, tử tế nên con giáp này mới đạt được thành công lâu dài trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.

Từ nay đến hết tháng 4, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu đã thay đổi một diện mạo mới. Bản thân họ có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn vào cuối tháng này. Đồng thời, cuộc sống ngày càng viên mãn nhờ có quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Điểm tốt của người tuổi Dậu là chiếm được lòng tin và sự đón nhận của đồng nghiệp, đối tác nên càng thuận lợi cho sự phát triển và thăng tiến.

Cuối tháng 4 này, không chỉ công việc làm ăn phát đạt mà họ còn có thể thăng chức, tăng lương, cải thiện bản thân về mọi mặt, bội thu tài lộc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.