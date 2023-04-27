Tử vi ngày 28/4/2023: Chính Tài chiếu mệnh, Cát vận hậu thuẫn, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 16:03

Ngày 28/4 là ngày 3 con giáp nhận nhiều tin vui về tài lộc, thành công vượt ngoài mong đợi.

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu tương đối dễ dàng. Quá trình làm việc khó tránh khỏi những lúc trở ngại và rắc rối, song chỉ cần người tuổi này mở lòng thì sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ từ những người xung quanh. 

Tử vi ngày 28/4/2023: Chính Tài chiếu mệnh, Cát vận hậu thuẫn, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tệ. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội phát triển, từ đó có được nguồn thu nhập tốt đẹp. Người làm kinh doanh nhận được lời mời hợp tác làm ăn với mức lợi nhuận cao. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Đây sẽ là một ngày đầy tình cảm và ấm áp. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thư giãn, tuy nhiên hãy tránh xa những cuộc tranh cãi và giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh để tránh gây ra sự hiểu lầm. 

Tuổi Ngọ

Hôm nay Thứ Sáu 28/04/2023 là ngày mà Tuổi Ngọ đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Ngọ. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. 

Tử vi ngày 28/4/2023: Chính Tài chiếu mệnh, Cát vận hậu thuẫn, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Ngọ cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của Tuổi Ngọ vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. 

Tuổi Dậu

Được cả Lục Hợp lẫn cát tinh Chính Tài chiếu mệnh, nay được đánh giá là một ngày bội thu với tuổi Dậu khi tài vận khởi sắc rực rỡ. Việc kinh doanh buôn bán hanh thông, suôn sẻ, giúp cho con giáp này thu về lợi nhuận rủng rỉnh cho mình. 

Tử vi ngày 28/4/2023: Chính Tài chiếu mệnh, Cát vận hậu thuẫn, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ làm ăn cũng đang được cát vận hậu thuẫn nên diễn ra hết sức suôn sẻ. Bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng hợp tác, tăng cường ngoại giao, tìm kiếm nhiều cơ hội cho tương lai. Chỉ cần bạn chịu xông xáo thì mọi việc đều như ý. 

Có ngũ hành tương sinh, con giáp này và nửa kia có thể hóa giải rất nhiều hiểu lầm trước đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, mối quan hệ trải qua bão giông lại càng khiến cả hai trân trọng đối phương nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Thứ Sáu ngày 28/4/2023: 3 con giáp được THẦN PHẬT phù độ, phúc khí tràn đầy, tài lộc xôm tụ, tiền vào như thác đổ

Thứ Sáu ngày 28/4/2023: 3 con giáp được THẦN PHẬT phù độ, phúc khí tràn đầy, tài lộc xôm tụ, tiền vào như thác đổ

3 con giáp hưởng trọn may mắn, tiền tài rộng mở, lộc lá trĩu cành vào ngày thứ sáu này.

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