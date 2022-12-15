Ngày 22/11 âm lịch: 3 tuổi đúng phú quý Trời cho, làm 1 lời 100, nhạn hạ vẫn có tiền tỷ, bạc vàng đeo tay, của cải chất chồng

Người tuổi Thân cần cù, siêng năng. Việc gì đến tay con giáp này cũng được hoàn thành một cách tốt đẹp, đúng dự định. Bản mệnh làm tốt công việc nên tâm lý thoải mái, có thể tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn vui vẻ bên bạn bè, người thân.

Tử vi dự báo rằng, ngày 22/11 âm lịch, tuổi Thân đón nhiều tin vui về tài lộc, tài vận khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn. Thời gian này tuổi Thân không cần lo nghĩ nhiều tới tiền bạc. Hầu bao của con giáp này lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần có số hưởng vận may hơn người. Con giáp này còn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người che chở. Trong công việc, tuổi Dần dựa vào tài năng của bản thân, sự hăng hái cũng như ý chí vươn lên không ngừng để đạt được thành tựu rực rỡ.

Ngày 22/11 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi. Tài lộc đến nhiều không kể hết. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục cố gắng, không ngừng nỗ lực thì mọi kế hoạch sẽ đem đến kết quả tốt, tiền tài ngày một dư dả.

Tuổi Sửu

Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu có một ngày thoải mái, không bị áp lực vì công việc. Bạn làm gì cũng nghiêm túc, suy nghĩ trước sau nên mọi việc đã xong từ trong tuần. Ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, chức quyền hoặc học hành sẽ sớm đón nhận tin tốt.

Tinh thần vui vẻ nên công việc cũng hanh thông, tiền bạc cũng theo đó mà về nhiều hơn. Hôm nay bạn sẽ chi khá nhiều cho những khoản lặt vặt nhưng đó là những khoản cần thiết. Sửu biết cân đối chi tiêu hợp lý, biết tìm đường làm ăn, thích kiếm tiền, không thích ăn bám ai hết.

Tuy nhiên vận tình cảm có dấu hiệu suy sụp khi gặp cục diện ngũ hành Mộc khắc Thổ. Tâm tính hiền lành, ghét sân si nhưng tuổi này lại hay bị kẻ xấu soi mói, bắt bẻ. Bạn nên dẹp bớt bạn bè xã giao, lúc hoạn nạn không thấy đâu mà lúc có của cải thì mới xuất hiện.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.