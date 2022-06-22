Ngày 22/6 là ngày ‘đại cát đại lợi’, 3 con giáp may mắn thăng hoa, được quý nhân trợ lực, sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày 22/6/2022, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trên phương diện học tập hoặc sự nghiệp. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đặt ra và cố gắng hết mình vì nó, bản mệnh sẽ đạt được thành công như mong đợi và sẽ là con giáp giỏi lãnh đạo trong tương lai.

Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Con giáp này và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Khoảng thời gian ở nhà luôn khiến con giáp này cảm thấy thư giãn.

Trong ngày hôm nay Hỏa sinh Thổ, tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa. Nếu còn độc thân, con giáp này có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Con giáp này có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng nếu biết mở lòng hơn.

Con giáp này có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng nếu biết mở lòng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày 22/6/2022, công việc của tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có sự trợ giúp của tam hội. Thái độ hòa nhã, ham học hỏi giúp con giáp này nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Quý nhân có thể là người tuổi Tỵ đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe, người đó sẽ chỉ cho bản mệnh hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai.

Theo tử vi ngày của con giáp, hôm nay là ngày xấu, không thích hợp để làm nhiều việc quan trọng. Vì vậy, nếu muốn gặp được nhiều may mắn hơn khi thực hiện công việc thì con giáp này nên chờ đợi một thời điểm khác để thực hiện những việc lớn.

Tuổi Dậu

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay ngày 22/6/2022, cát tinh nâng đỡ, tuổi Dậu có trách nhiệm trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của nhiều người. Nếu may mắn, con giáp này còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Con giáp này là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà không ngừng tiến bộ. Hãy tiếp tục đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với hiện tại.

Tuy nhiên hôm nay Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm phát triển không được lý tưởng. Bản mệnh không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, cho dù đối phương có tích cực theo đuổi thế nào đi nữa.

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