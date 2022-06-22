Ngày 22/6 là ngày ‘đại cát đại lợi’, 3 con giáp may mắn thăng hoa, được quý nhân trợ lực, sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh.

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 08:18

Xem tử vi ngày 22/6 cho thấy, có 3 con giáp may mắn luôn được quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, mà có sự nghiệp vô cùng hanh thông, tiền tài rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày 22/6/2022, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trên phương diện học tập hoặc sự nghiệp. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đặt ra và cố gắng hết mình vì nó, bản mệnh sẽ đạt được thành công như mong đợi và sẽ là con giáp giỏi lãnh đạo trong tương lai.

Trong ngày hôm nay Hỏa sinh Thổ, tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa. Nếu còn độc thân, con giáp này có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Con giáp này có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng nếu biết mở lòng hơn.

Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Con giáp này và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Khoảng thời gian ở nhà luôn khiến con giáp này cảm thấy thư giãn.

Ngày 22/6 là ngày ‘đại cát đại lợi’, 3 con giáp may mắn thăng hoa, được quý nhân trợ lực, sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh. - Ảnh 1
Con giáp này có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng nếu biết mở lòng hơn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày 22/6/2022, công việc của tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có sự trợ giúp của tam hội. Thái độ hòa nhã, ham học hỏi giúp con giáp này nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Quý nhân có thể là người tuổi Tỵ đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe, người đó sẽ chỉ cho bản mệnh hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai.

Theo tử vi ngày của con giáp, hôm nay là ngày xấu, không thích hợp để làm nhiều việc quan trọng. Vì vậy, nếu muốn gặp được nhiều may mắn hơn khi thực hiện công việc thì con giáp này nên chờ đợi một thời điểm khác để thực hiện những việc lớn.

 

Tuổi Dậu

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay ngày 22/6/2022, cát tinh nâng đỡ, tuổi Dậu có trách nhiệm trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của nhiều người. Nếu may mắn, con giáp này còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Con giáp này là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà không ngừng tiến bộ. Hãy tiếp tục đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với hiện tại.

Tuy nhiên hôm nay Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm phát triển không được lý tưởng. Bản mệnh không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, cho dù đối phương có tích cực theo đuổi thế nào đi nữa.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 4 tuần tới (27/6 - 10/6), top 3 con giáp có cuộc sống thăng hoa, hưởng trọn lộc trời, công danh tiền bạc thành công ngoài mong đợi

Đúng 4 tuần tới (27/6 - 10/6), top 3 con giáp có cuộc sống thăng hoa, hưởng trọn lộc trời, công danh tiền bạc thành công ngoài mong đợi

Theo tử vi đúng 4 ngày tuần tới, cơ hội xuất hiện giúp 3 con giáp có cơ hội đổi đời, tin vui công việc luôn ập đến giúp họ có nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi dậu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026