Nếu có 1 trong 6 biểu hiện sau đây chứng tỏ bạn là linh hồn già cỗi đã được trời ban cho cơ hội tái sinh nhiều lần!

Những linh hồn già có xu hướng suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Mọi vấn đề đều được họ xem xét vô cùng cẩn thận. Họ có khả năng phản tỉnh và học hỏi từ những hành động của họ và những điều xung quanh người khác là những người thầy tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

Có thể nói những người sở hữu 1 tâm hồn đa sầu đa cảm, rất hay tự khổ tâm chính là biểu hiện của 1 linh hồn già cỗi. Bạn sẽ có những thời điểm tâm trạng lên xuống thất thường, đang rất vui có thể bỗng dưng khựng lại rồi cảm thấy rầu rĩ, hụt hẫng như vừa đánh mất 1 điều gì đó rất quan trọng. Có lúc bạn cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, có lúc lại yêu đời đến lạ lùng. Bạn là người rất hay suy nghĩ, mọi vấn đề dù là nhỏ nhất cũng khiến bạn suy nghĩ đến mức đầu căng như dây đàn.

Có bao giờ bạn nhìn thấy trước tương lai 1 cách chuẩn xác không chệch "1 ly" nào? Bạn nhìn thấy trước 1 sự việc, kết quả của sự việc nào đó ở tương lai có thể là ở trong giấc mơ, có thể là ảo ảnh bất chợt hiện ra trước mắt hoặc đó là những cảm giác vô cùng mạnh mẽ luôn xuất hiện trong đầu bạn.

Một lý do tại sao những linh hồn già cảm thấy già dặn trong trái tim là vì họ đã học được nhiều bài học qua sự tiến triển suy nghĩ của chính họ, và có được sự hiểu biết sâu sắc về những hoàn cảnh sống từ khả năng quan sát bình thản và cẩn thận những thứ diễn ra xung quanh họ.

Người ta gọi đây là "giác quan thứ 7", những người được cho là "linh hồn già cỗi" thường sở hữu loại giác quan này vô cùng mạnh mẽ, nhạy cảm và chuẩn xác.

4. Bạn mơ đi mơ lại 1 giấc mơ nhiều lần

Giấc mơ là sự phản chiếu vô thức của tâm thức, và trong khi những giấc mơ lặp đi lặp lại đôi khi cũng có nghĩa là chấn thương, sợ hãi hoặc những vấn đề mà não của bạn đang cố gắng thực hiện , đồng thời – khi giấc mơ lặp đi lặp lại cũng có thể đó là sự phản ánh của những trải nghiệm trong quá khứ. Nhiều người khẳng định đã trải qua những sự kiện nhất định nào đó, gặp những người cụ thể hoặc đi đến những nơi cụ thể thường xuyên trong những giấc mơ của mình và cảm thấy rất quen thuộc, bằng cách nào đó có thể nhận ra được.

Bạn có bao giờ đang vui thì bỗng chợt buồn, có cảm giác hụt hẫng và sợ hãi? Đó được coi là "tiếng vang vọng lại" từ những kiếp trước, từ những vết thương tâm lý chưa thể xóa nhòa từ quá khứ hoặc rất có thể là từ kiếp trước.

Ảnh minh họa: Internet

5. Bạn thường mơ đến 1 nơi xa lạ nhưng lại có cảm giác thân quen, yêu dấu nơi đó lạ kỳ

Nếu bạn đã từng mơ rất nhiều về 1 nơi xa lạ nào đó, thậm chí ngoài đời thật bạn chưa từng đặt chân đến, thậm chí bạn còn cảm thấy nơi đó thân quen, cảm thấy yêu thương nơi đó 1 cách lạ kỳ. Đó không phải là "tình cảm ngẫu nhiên" mà đó chính là "sản phẩm từ ký ức". Đó rất có thể là miền ký ức vô tận từ tiền kiếp của bạn.

6. Bạn có thể nhìn thấu tâm can người khác

Đây chính một dấu hiệu rõ rệt của một linh hồn đã trải qua nhiều sự tái sinh trước đó và được tinh chế đến mức vượt qua được bản thân cá nhân và những vấn đề của nó. Từ đó những "linh hồn già cỗi" này còn có khả năng nhìn thấu cảm xúc của người khác có thể chỉ bằng trực giác mạnh mẽ của mình hoặc chỉ qua 1 số chi tiết nhỏ thể hiện trên cơ thể nét mặt người kia.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.