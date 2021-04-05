Nằm lòng 6 vị trí KHÔNG được kê giường ngủ nếu không muốn ‘gia đình ly tán’, tiền bạc trong nhà cứ ‘đội nón ra đi’

Tâm linh - Tử vi 05/04/2021 08:01

Giường ngủ hợp phong thủy không chỉ giúp gia chủ có không gian sinh hoạt thoải mái, có được giấc ngủ ngon mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh, tài lộc.

Giường là món nội thất quan trọng nhất trong ngôi nhà của bạn, quyết định việc định vị phong thủy tốt hay xấu và ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe của người ngủ trong phòng. Sau đây là 6 vị trí mà bạn tuyệt đối không được kê giường ngủ.

  1. Kê giường ngủ đối diện cửa phòng

Giường của bạn thẳng hàng với cửa ra vào nếu bạn đi thẳng qua cửa phòng ngủ thì chạm ngay vào giường. Theo đó, có thể là đầu giường đối diện cửa, thân giường đối diện cửa hoặc phía cuối chân giường đối diện cửa. Tất cả đều là vị trí hung trong phong thủy nhà ở, gây những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ.

Người xưa cho rằng, việc đặt giường song song với cửa sẽ khiến người dùng có cảm giác như một chiếc quan tài (bàn chân chỉ thẳng ra cửa). Vị trí kê giường này sẽ khiến tán khí và sát khi xông trực diện vào người ngủ trên giường, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe cũng như công danh sự nghiệp của họ. 

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Bạn có thể hóa giải tính hung của việc kê sai hướng giường ngủ bằng cách treo rèm, chắn bằng bình phong, treo quả cầu pha lê, treo đồng xu trước cửa phòng - Ảnh minh họa: Internet
  1. Kê giường ngủ đối diện với cửa nhà tắm, nhà vệ sinh

Kê giường ngủ ở vị trí này thậm chí còn nguy hiểm hơn so với kê giường ngủ đối diện cửa chính. Theo đó, giường ngủ đối diện cửa nhà vệ sinh sẽ mang đến nhiều bất tiện cho gia chủ. Vì vậy, theo phong thủy việc kê giường ngủ hướng như thế này sẽ mang đến nhiều điều không may mắn, khiến gia chủ sức khỏe bị giảm sút.

Phong thủy cho rằng, nếu kê giường ngủ đối diện cửa nhà tắm, nhà vệ sinh có thể làm giảm khả năng suy nghĩ, mất tập trung vào công việc cho gia chủ.

  1. Kê giường ngủ đối diện với gương soi

Nhiều chuyên gia cho rằng việc đặt gương soi trước giường ngủ của vợ chồng là điều không tốt, nó là điềm báo cho sự xuất hiện của người thứ 3, khiến cuộc hôn nhân của bạn dễ rạn nứt. Chuyên gia cũng nói rằng một chiếc gương đối diện với giường trong thời gian dài sẽ làm suy yếu năng lượng cá nhân của bạn, làm bạn khó có được giấc ngủ ngon. Từ đó, công việc và chất lượng cuộc sống ít nhiều bị ảnh hưởng.

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Nếu muốn đặt gương soi trong phòng ngủ, gia chủ cần tính toán kỹ, tránh đặt gương đối diện giường ngủ - Ảnh minh họa: Internet
  1. Kê giường phía dưới thanh xà nhà

Theo quan niệm của các nhà phong thủy thì xà nhà được xem như một vật cản trở và có hại cho sự lưu chuyển khí trong ngôi nhà, không tạo ra may mắn cho gia chủ. Vì vậy, trong phong thủy người ta rất kiêng kỵ kê đặt giường ngủ phía dưới xà nhà.

Tuy nhiên, nếu không thể di dời giường ngủ ra khỏi vị trí xà nhà thì các nhà phong thủy thường khuyên chúng ta có thể ốp lớp trần giả bằng vật liệu nhẹ bên dưới xà ngang để che lấp cái xà.

Nằm dưới thanh xà sẽ khiến bạn có cảm giác như đang bị đè nèn, áp lực. Điều đó khiến bạn rất khó để vào giấc ngủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến bạn thường xuyên bị đau đầu.

  1. Kê giường ngủ ở dưới gầm cầu thang

Gầm cầu thang là khoảng không gian bên dưới cầu thang. Với vị trí như vậy thì nơi đây không có ánh sáng và độ ẩm cao. Và quan trọng hơn đây là nơi thường xuyên có người di chuyển qua lại, đặt giường ngủ bên dưới gầm cầu thang sẽ tạo cảm giác có người  đang dẫm đạp lên mình. Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn làm ảnh hưởng xấu đến vận may của gia chủ.

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Theo phong thủy, gầm cầu thang là nơi tụ khí, không tốt cho sức khỏe, gia chủ nên tránh đặt giường ngủ ở vị trí này - Ảnh minh họa: Internet
  1. Kê giường ngủ đối diện góc nhọn

Căn phòng ngủ nếu có những vật nhọn chúng sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của căn phòng, giấc ngủ gia chủ không được ngon, hay bị giật mình, do vậy mà trong căn phòng ngủ theo phong thủy rất kiêng kỵ bài trí những món đồ nội thất nhiều góc cạnh.

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Trong phòng ngủ, bạn nên chọn những vật dụng vuông vắn, không những mang lại yếu tố phong thủy vừa đảm bảo được sức khỏe mà lại giúp bạn có được không gian sống thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Việc bố trí giường ngủ hợp phong thủy là điều tiên quyết để có được một giấc ngủ ngon. Vì vậy, mọi người cần hết sức lưu ý để bố trí phòng ngủ sao cho vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lại đúng phong thủy để gia đình luôn hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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