Năm 2022, những con giáp này giỏi kiếm tiền, năng lực vượt trội, thu nhập “phóng đại” gấp 3

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 09:26

Nếu bạn nằm trong số 3 con giáp dưới đây thì xin chúc mừng, bạn thuộc top những con giáp giỏi kiếm tiền 2022

Tuổi Mùi

Năm 2022, những con giáp này giỏi kiếm tiền, năng lực vượt trội, thu nhập “phóng đại” gấp 3 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Là con giáp kiếm nhiều tiền nhất, những người tuổi Mùi sẽ gặp vận may, tài vận hanh thông. Con đường tìm kiếm của cải diễn ra vô cùng suôn sẻ, kiếm được nhiều tiền.

Chỉ cần Mùi biết đủ, không tham lam quá mức, làm việc đều đặn, siêng năng và năng động thì bạn có thể làm giàu như ý muốn.

Năm nay được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc càng hanh thông, cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Mùi nên tin tưởng rằng nỗ lực của mình sẽ luôn được đền đáp.

Trong năm Dần, người tuổi Mùi có vận trình tài lộc tốt, được các sao tốt chiếu mệnh mang lại may mắn nên có hứng khởi để nỗ lực trong sự nghiệp, phát huy thế mạnh của mình, gặt hái được nhiều thành công.

Mùi sống luôn có mục tiêu, lý tưởng và theo đuổi ước mơ rất rõ ràng, vận khí của Mùi cực vượng, có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc kiếm tiền.

Với sự thông minh và tài giỏi của Mùi, việc kiếm tiền đương nhiên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuổi Tuất

Năm 2022, những con giáp này giỏi kiếm tiền, năng lực vượt trội, thu nhập “phóng đại” gấp 3 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy có khủng hoảng xảy ra, mang lại một số thiệt hại về tài chính, nhưng xét cho cùng thì vẫn không thể sánh được với may mắn của Tuất.

Năm nay vận thế càng vượng, mọi việc suôn sẻ, chỉ cần bạn làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nguồn tiền giàu có.

Tuất là người có đầu óc linh hoạt, có năng lực trong công việc và có thể xử lý bất cứ việc gì với khả năng thích ứng của mình.

Vận số của họ năm nay tốt, gặp vận may, tiền bạc rủng rỉnh. Thêm vào đó, họ rất có ý thức về tiền bạc và giỏi lập kế hoạch nên hầu hết họ đều có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

Tuổi Hợi

Năm 2022, những con giáp này giỏi kiếm tiền, năng lực vượt trội, thu nhập “phóng đại” gấp 3 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trước đó, tài vận của những người tuổi Hợi luôn trì trệ, làm gì cũng gặp phải nhiều trở ngại. Thực ra Hợi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, cũng không có khái niệm ham hố tiền nhiều nên cũng không quan tâm quá nhiều đến tiền bạc, với họ chỉ cần đủ ăn đủ mặc, bình an là đã tuyệt lắm rồi.

 Sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc sẽ tốt hơn các tháng trước rất nhiều, áp lực trong sự nghiệp giảm đi đáng kể, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

 Chỉ cần Hợi chăm chỉ và đủ chú tâm, có thể hy sinh thời gian mà làm tốt công việc, phát huy hết thực lực, đầu tư hợp lý thì tử tin rằng tỷ suất sinh lợi sẽ rất cao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (11-17/4), trời xanh chiếu cố, DẦN TỊ THÂN DẬU có tên, con giáp nào may mắn nhất?

Tử vi tuần mới (11-17/4), trời xanh chiếu cố, DẦN TỊ THÂN DẬU có tên, con giáp nào may mắn nhất?

Cùng tham khảo bài viết dưới đây xem con giáp gặp may mắn như thế nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 2022 tử vi con giáp may mắn con giáp giỏi kiếm tiên 2022

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 59 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền