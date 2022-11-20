Muốn biết công danh, tài lộc, tình yêu của 3 con giáp nào ĐẠT ĐỈNH MAY MẮN trong tuần tới (từ ngày 21-27/11/2022), vào xem ngay tử vi 3 con giáp!

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 12:35

Chúc mừng nếu bạn may mắn là 1 trong 3 con giáp này.

 Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn nói ít, làm nhiều. Họ cũng không giỏi thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ bị hiểu lầm. Thời gian gần đây, con giáp này chịu ảnh hưởng của hai sao hung tinh nên buồn nhiều, vui ít.

Tuần tới (từ ngày 21-27/11/2022), người tuổi Dậu có hai sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng lên. Họ có sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp thời điểm này. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Muốn biết công danh, tài lộc, tình yêu của 3 con giáp nào ĐẠT ĐỈNH MAY MẮN trong tuần tới (từ ngày 21-27/11/2022), vào xem ngay tử vi 3 con giáp! - Ảnh 1
Tuần tới (từ ngày 21-27/11/2022), người tuổi Dậu có hai sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách hiền lành, dễ gần. Họ chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu.

Vận xui tan đi, vận may gõ cửa, tuần tới (từ ngày 21-27/11/2022), con giáp tuổi Mùi gặp được quý nhân và được giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ đạt được thành tích tốt, được tuyên dương, khen thưởng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, giàu nghị lực, biết phấn đấu vươn lên. Họ cũng được biết đến với tính cách cương nghị, không chịu lùi bước trước những khó khăn.

Tuần tới (từ ngày 21-27/11/2022), người tuổi Dần sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. Vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, con giáp may mắn này đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công việc. Tinh thần làm việc của họ được cấp trên coi trọng. Họ sẽ được nhận thêm dự án, giữ chức vụ quan trọng trong thời gian tới.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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