Mùng 1 bị vỡ kính có sao không, phải làm gì để hóa giải?

Bên cạnh đó, vỡ gương, kính là điềm xấu báo hiệu chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Thông thường, điều này chính là biểu hiện cho sự chia ly, tan vỡ.

Từ thời xa xưa, chiếc gương, kính đã được tổ tiên sử dụng để làm vật linh trừ tà và ma quỷ. Theo các chuyên gia phong thủy, vỡ kính sẽ làm tỏa ra luồng khí tiêu cực, khiến các thành viên trong gia đình không khỏi lo âu, bất an.

Mùng 1 Tết được xem là ngày đại cát, vô cùng trọng đại trong năm đối với người Việt. Theo quan niệm truyền thống, trong ngày mùng 1 Tết chúng ta cần có những kiêng kỵ và những việc nên làm nhất định để có một năm mới suôn sẻ, đầy may mắn, nhiều tài lộc. Đây là một nét văn hóa vô cùng đẹp đẽ của dân tộc.

Do đó, theo quan niệm của ông cha ta từ thời xa xưa, cần tuyệt đối cấm kỵ việc bể kính, gương.

Có rất nhiều người cảm thấy lo sợ khi chẳng may làm vỡ kính trong ngày mùng 1 Tết. Bị vỡ kính trong ngày mùng 1 là điềm báo xui xẻo, dự báo điều kém may mắn.

Bị vỡ kính trong ngày mùng 1 là điềm báo xui xẻo, dự báo điều kém may mắn

Vận xui là điều mà chẳng ai muốn gặp phải. Khi vô tình bị vỡ gương, kính vào ngày mùng 1 Tết hay bất cứ ngày lễ Tết nào khác, chúng ta cần kịp thời biết cách hóa giải hoặc làm nhẹ đi.

Cách hóa giải điềm báo khi vỡ kính

Sau đây là một số cách hóa giải hoặc làm nhẹ điềm báo vỡ kính:

- Dọn dẹp ngay khi kính bị vỡ

Không nên vứt các mảnh kính vỡ vào thùng rác mà hãy thu dọn kĩ càng. Để hóa giải điềm xấu này, chúng ta dùng một tấm vải đen để gói các mảnh vỡ lại và đem chôn sâu ở sân sau hay ở góc vườn. Bằng cách này, những vụn gương sẽ hàn gắn số mệnh của bạn và hóa giải điềm không may.

- Sử dụng ánh sáng

Khi vô tình làm vỡ kính, chúng ta có thể tăng ánh sáng trong nhà hơn để làm tăng năng lượng dương trong nhà. Tăng thêm ánh sáng vào nhà cũng là cách loại bỏ xui xẻo và xua tan nguồn năng lượng xấu hiệu quả.

Thắp sáng 3 ngọn nến để thêm ánh sáng giúp tránh xui xẻo và thu hút may mắn

Theo đó, có thể thắp sáng 3 ngọn nến để thêm ánh sáng giúp bảo vệ bạn khỏi xui xẻo và thu hút nhiều may mắn. 2 ngọn nến trắng giúp mang đến sự thanh lọc, bảo vệ, còn ngọn nến màu cam giúp mang đến may mắn.

- Dùng muối

Dùng muối là cách mà dân gian thường áp dụng để hóa giải khi làm vỡ gương, kính ngày mùng 1. Muối được xem là thứ sạch sẽ như chính bản thể của nó nên có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực, loại bỏ được những điều không may mắn.

Dùng muối là cách mà dân gian thường áp dụng để hóa giải khi làm vỡ gương, kính ngày mùng 1

Cách dùng muối để hóa giải xui xẻo do gương vỡ đó là thả muối sau lưng từ vai trái sẽ giúp cho vận xui mau chóng kéo đi. Tuyệt đối không ném qua vai phải bởi nó sẽ có thể khiến vận xui tăng lên gấp bội.

- Đốt hương trầm

Để hóa giải vận xui khi làm vỡ kính mùng 1 đầu tháng và gia tăng may mắn hiệu quả chúng ta có thể đốt hương trầm.

Đốt hương trầm để hóa giải vận xui khi làm vỡ kính mùng 1 đầu tháng

Nếu cảm thấy tinh thần bất an và vận xui đeo bám thì nên đốt hương trầm. Với hương vị cay nồng như mùi gỗ đàn hương hay mùi hoa nhài, hương trầm sẽ giúp hóa giải vận xui và gia tăng may mắn cho gia chủ hơn. Và đừng quên cúi lạy, cầu khấn xin ông bà, gia tiên phù hộ độ trì cho mình. Lưu ý, khi thắp hương nhất định phải thắp số lẻ, nên thắp số nến là 1,3,5.

- Sử dụng đá phong thủy

Để hóa giải vận xui, bạn có thể dùng đá phong thủy, vật phong thủy. Chúng cũng được sử dụng để hóa giải điềm báo khi bể kính.

- Dọn dẹp nhà

Để hóa giải điềm xui khi làm vỡ gương, chúng ta chỉ cần dọn dẹp nhà thật sạch sẽ. Lý do rất đơn giản vì nếu để đồ đạc luộm thuộm sẽ chặn năng lượng tích cực chảy và lưu giữ những năng lượng tiêu cực. Việc dọn dẹp sẽ mang đến nguồn năng lượng mới và đó là cách hóa giải vận xui hiệu quả.

Một số điều lưu ý khi treo gương, kính trong nhà

- Không nên treo gương tùy tiện chỉ nhằm mục đích lấp chỗ trống.

- Treo gương trong phòng khách sẽ giúp làm nới rộng thêm không gian và tăng hiệu ứng về mặt thị giác.

- Không treo gương chiếu thẳng vào giường ngủ.

Không treo gương chiếu thẳng vào giường ngủ

Trên đây là những giải đáp chi tiết cho thắc mắc "Mùng 1 bị vỡ kính có sao không?". Với những thông tin vừa chia sẻ trên, hy vọng bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tin có giá trị và hữu ích trong cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!