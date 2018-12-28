4 điềm báo đổ vỡ hôn nhân ngay trên người bạn, phụ nữ liệu có biết?

Theo nhân tướng học, những nét tướng này trên người dự báo sự đổ vỡ hôn nhân, tình duyên lận đận ở phụ nữ. Liệu bạn có từng biết?

Hai mắt to nhỏ không đều

Đôi mắt là nơi chứa đựng tâm hồn của người phụ nữ. Do đó, nếu người phụ nữ có đôi mắt to nhỏ không đều thường khó có được hôn nhân viên mãn. Người phụ nữ luôn đòi hỏi đối phương quá nhiều, dẫn đến mâu thuẫn xảy ra, tình cảm khó được bền lâu.

Nếu người phụ nữ có đôi mắt to nhỏ không đều thường khó có được hôn nhân viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Gò má cao, hai bên không đều

Theo nhân tướng họ, phụ nữ có gò má cao là tướng sát chồng, hôn nhân dễ đổ vợ. Người này hay bị mọi người chê bai, dễ dẫn đến tổn thương trong tâm hồn. Vì vậy, họ dễ mang cảm giác chán nản, khó chịu, gây cãi vã với bạn đời. Không chỉ vậy, họ còn gặp trở ngại trong sự nghiệp, tình duyên vất vả, hôn nhân nhiều tổn thương.

Miệng cá chép

Người phụ nữ có tướng môi này thì thường tình duyên vất vả, dù muốn yêu đậm sâu nhưng khó có mối tình lâu bền - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu miệng này có hình dáng rộng, hơi trễ xuống, khóe môi nhọn, môi bị thâm, răng không đều. Người phụ nữ có tướng môi này thì thường tình duyên vất vả, dù muốn yêu đậm sâu nhưng khó có mối tình lâu bền. Khi đã kết hôn, họ dễ vướng thị phi, chồng phản bội, dẫn đến ly hôn. Hậu vận của họ có thể nghèo khó, bất hạnh.

Nốt ruồi ở xương quai xanh

Phụ nữ có nét tướng này giỏi giang, đào hoa nhưng đường chồng con khó viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nét tướng này giỏi giang, đào hoa nhưng đường chồng con khó viên mãn. Họ có thể lấy phải người chồng hay ghen tuông, vô dụng nên dễ cãi vã, cực khổ chuyện tiền bạc. Hậu vận của người phụ nữ này có thể giàu có nhưng thường là một mình nuôi con hay phải hai lần đò mới viên mãn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

6 kiểu phúc tướng của người phụ nữ, có được 1 nửa cuộc sống đã viên mãn như trăng rằm Người xưa nói rằng: tướng - tâm - mệnh có sự gắn kết đặc biệt với nhau. Người phụ nữ có những đặc điểm này chính là người phúc đức, hậu vận tốt đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-diem-bao-do-vo-hon-nhan-ngay-tren-nguoi-ban-phu-nu-lieu-co-biet-309410.html