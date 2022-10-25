Mùng 1/10 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, rũ sạch vận xui, dễ có trong tay bạc tỷ, cơ duyên trúng vé số độc đắc, phúc đức vô biên, vạn sự hanh thông vào tháng mới

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 05:06

Tháng 10 này, 3 con giáp sau chính thức "qua cơn bĩ cực", cuộc đời từ đây sang trang mới, chuẩn bị đón Tết linh đình.

Tuổi Tỵ

Không hề quá lời chút nào khi nói rằng vận mệnh tháng 10 Âm lịch của tuổi Tỵ sẽ tốt nhất trong suốt cả năm 2022 này. Bạn làm gì cũng vô cùng suôn sẻ với sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người xung quanh bất kể là cấp trên, đồng nghiệp hay gia đình và bạn bè. Tháng này, bạn sẽ được đi đến khá nhiều nơi, gặp khá nhiều người và mở rộng tầm nhìn hơn rất nhiều. Đó cũng là dịp để bạn tìm thấy ý trung nhân trong mộng của mình đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này nhé.

Túi tiền của bạn ít khi vơi mà luôn rủng rỉnh, dù bạn có chi tiêu nhiều đến đâu thì cũng sẽ luôn có khoản thu nhập khác bù lại, quá tuyệt phải không. Bạn luôn tràn đầy năng lượng và hứng khởi trong suốt cả tháng vì vậy không gì có thể cản bạn đi đến thành công.

Mùng 1/10 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, rũ sạch vận xui, dễ có trong tay bạc tỷ, cơ duyên trúng vé số độc đắc, phúc đức vô biên, vạn sự hanh thông vào tháng mới - Ảnh 1
Túi tiền của bạn ít khi vơi mà luôn rủng rỉnh, dù bạn có chi tiêu nhiều đến đâu thì cũng sẽ luôn có khoản thu nhập khác bù lại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 10 Âm lịch là tháng khá an nhàn đối với những bạn cầm tinh con chuột. Tháng mới bạn sẽ có nhiều thời gian để đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở mang tầm mắt cũng như tầm nhìn của bản thân về sự nghiệp, tiền tài và định ra hướng đi mới cho bản thân. Thời điểm này bạn sẽ gặp nhiều chuyện suôn sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Túi tiền của bạn tuy không quá rủng rỉnh nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu mua sắm mà không phải lo lắng quá nhiều đến giá cả.

Chuyện tình yêu của bạn tuy không quá rực rỡ nhưng cũng ít khi thiếu những phút giây đầm ấm và bình yên bên người ấy. Sức khỏe của tuổi Tý cũng không có gì đáng lo ngại trong suốt tháng này. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc thư thái và rất đỗi nhẹ nhàng này của những ngày của tháng mới bạn nhé.

Mùng 1/10 Âm lịch hoan hỷ, khởi khí khai lộc, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, rũ sạch vận xui, dễ có trong tay bạc tỷ, cơ duyên trúng vé số độc đắc, phúc đức vô biên, vạn sự hanh thông vào tháng mới - Ảnh 2
Sức khỏe của tuổi Tý cũng không có gì đáng lo ngại trong suốt tháng này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những bạn sinh nhằm tuổi Sửu sẽ có một tháng tràn ngập những điều tốt lành chờ đợi ở phía trước. Công việc của bạn sẽ thăng hạng vượt bậc trong thời gian này. Bạn sẽ nhận được sự hậu thuẫn vô cùng mạnh mẽ của cấp trên và đồng nghiệp, nhờ đó ngày càng tiến xa hơn trên con đường công danh và tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho bản thân. Tình hình tài chính của tuổi Sửu cũng không có gì phải phàn nàn vì bạn không khi nào hết tiền tiêu trong tháng 10 Âm lịch, túi tiền của bạn cứ vơi lại đầy như "nồi cơm Thạch Sanh" vậy.

Chuyện tình cảm cũng là một điểm sáng trong bức tranh vận mệnh của bạn. Bạn và người ấy sẽ luôn quấn quýt không rời và luôn dành cho nhau sự quan tâm cao nhất. Tháng này bạn chỉ cần chú ý chế độ ăn uống lành mạnh là sẽ không cần lo lắng gì về sức khỏe.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào chiều mai (mùng 1/10 Âm lịch) nhờ Thần Phật "cưng như trứng", xoè tay đếm tiền tỷ, vàng bạc rủng rỉnh, may mắn hội tụ, vận trình phía trước đầy vinh quang

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào chiều mai (mùng 1/10 Âm lịch) nhờ Thần Phật "cưng như trứng", xoè tay đếm tiền tỷ, vàng bạc rủng rỉnh, may mắn hội tụ, vận trình phía trước đầy vinh quang

Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp sau đón nhận vô vàn điềm lành nhờ trúng số độc đắc, cuộc đời sang trang mới huy hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 10 âm lịch 3 con giáp giàu có không ai sánh bằng con giáp viên mãn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài