Đúng 00:00 đêm (1/10 Âm lịch): Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Thần Tài trải chiếu ban lộc, 3 con giáp hoan hỷ hứng trọn lộc Trời, trúng số đặc biệt, tiền tài - danh vọng - tình duyên một đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 23:18

Đúng mùng 1 tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp sau đón nhận vô vàn tài lộc, đón một tháng mới giàu sang vinh hoa phú quý người người ao ước.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, họ không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, muốn tự lực cánh sinh và đặc biệt muốn tự tạo cuộc sống giàu có hạnh phúc cho bản thân. Trong cuộc sống, tuổi Tý không những giỏi kiếm tiền mà còn có khả năng quản lý tài chính tuyệt vời. Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng và không bao giờ để bản thân lâm vào hoàn cảnh bế tắc.

Tử vi học có nói, đúng vào mùng 1 tháng 10 Âm lịch, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động, tuổi Tý gặp được nhiều cơ hội để đổi đời, họ không những nắm bắt tốt mà còn phát huy mọi thế mạnh, nhờ vậy mà mọi khó khăn đều được giải quyết. Đặc biệt, tuổi Tý sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ, không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân phù trợ đủ đầy. Tuổi Tý sẽ công thành danh toại, ngoài ra họ còn tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, giúp tài vận ngày càng dồi dào.

Đúng 00:00 đêm (1/10 Âm lịch): Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Thần Tài trải chiếu ban lộc, 3 con giáp hoan hỷ hứng trọn lộc Trời, trúng số đặc biệt, tiền tài - danh vọng - tình duyên một đường thăng tiến - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đúng vào mùng 1 tháng 10 Âm lịch, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn sẽ có bước ngoặt chuyển mình rất lớn vào mùng 1 tháng 10 này. Nếu như những ngày trước, các bạn vì nhiều chuyện mà lao đao lận đận, chưa thể bứt phá thì từ tháng 10 này, các bạn có thể thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị sẵn sàng đón những tin vui đến với mình. Nhờ may mắn liên tiếp gõ cửa, các bạn tuổi Thìn sẽ được chứng kiến sự thành công trong một số việc mà trước đó các bạn thậm chí không dám tưởng tượng rằng mình có thể làm được.

Với những người đang làm kinh doanh, cơ hội đón những khách hàng mới, tiềm năng là rất lớn, hãy nắm bắt cơ hội ngay khi có thể. Đây chính là dịp để bạn thể hiện và khẳng định mình. Dẫu vậy, vẫn khuyên người tuổi Thìn không nên kiêu ngạo dù thành quả họ gặt hái được có lớn thế nào. Sự thuận lợi trong công việc lẽ tự nhiên sẽ kéo theo sự dư giả về mặt tài chính cho những người tuổi Thìn, tài lộc rủng rỉnh. Đời sống tình cảm của các bạn cũng khá tốt đẹp, thậm chí có người còn "chốt hạ" được nửa kia.

Đúng 00:00 đêm (1/10 Âm lịch): Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, Thần Tài trải chiếu ban lộc, 3 con giáp hoan hỷ hứng trọn lộc Trời, trúng số đặc biệt, tiền tài - danh vọng - tình duyên một đường thăng tiến - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ có bước ngoặt chuyển mình rất lớn vào mùng 1 tháng 10 này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Qua đêm nay, đúng mùng 1 tháng 10 Âm lịch những người tuổi Sửu sẽ được​​ Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt thăng hoa bất ngờ. Tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cố gắng và nỗ lực với mong muốn được đổi đời. Thời gian tới, cơ hội tốt sẽ xuất hiện trước mắt tuổi Sửu, họ chỉ cần đi đến là nắm bắt được.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời, tuổi Sửu nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào. Những nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, từ đó họ sẽ càng biết trân trọng và nỗ lực nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi vào ngày mai 3 con giáp có Ngọc Hoàng dẫn đường con giáp trúng số lớn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới