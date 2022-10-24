Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào chiều mai (mùng 1/10 Âm lịch) nhờ Thần Phật "cưng như trứng", xoè tay đếm tiền tỷ, vàng bạc rủng rỉnh, may mắn hội tụ, vận trình phía trước đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 21:48

Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp sau đón nhận vô vàn điềm lành nhờ trúng số độc đắc, cuộc đời sang trang mới huy hoàng.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Mùi đã phải đối mặt với nhiều sóng gió, thử thách nhưng càng về sau cuộc sống của họ sẽ dần được cải thiện, gần như là bước sang trang mới.

Đặc biệt trong chiều mai, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Cụ thể, tuổi Mùi làm gì cũng gặp được nhiều may mắn bởi lẽ bên cạnh có Thần Tài và quý nhân phù trợ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, hãy mạnh dạn đầu tư mọi thứ, chắc chắn sẽ sinh lời khủng. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều khởi sắc, cơ hội phát triển sự nghiệp đang đến gần, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì những ngày sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào chiều mai (mùng 1/10 Âm lịch) nhờ Thần Phật 'cưng như trứng', xoè tay đếm tiền tỷ, vàng bạc rủng rỉnh, may mắn hội tụ, vận trình phía trước đầy vinh quang - Ảnh 1
Đặc biệt trong chiều mai, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người siêng năng, chăm chỉ và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công từ khi còn trẻ, tuy nhiên vận may chưa đến nên họ khó giữ được phong độ và dễ gặp khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, tuổi Dậu lại được trời ban cho bản lĩnh vững vàng, không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận nên sẽ dùng khả năng của mình để vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, vào chiều mai, tuổi Dậu sẽ có vận may lội ngược dòng, bất kể cuộc sống trước đây ra sao thì chiều mai tuổi Dậu sẽ được quý nhân phù trợ, bên cạnh đó Thần Tài cũng chiếu cố nồng hậu. Tuổi Dậu vốn dĩ có chí cầu tiến, vì vậy khi thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ cần dốc hết sức mình phát huy mọi thế mạnh thì mọi thứ sẽ công thành danh toại. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn rất đáng mong chờ với tuổi Dậu khi tình tiền đều viên mãn.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào chiều mai (mùng 1/10 Âm lịch) nhờ Thần Phật 'cưng như trứng', xoè tay đếm tiền tỷ, vàng bạc rủng rỉnh, may mắn hội tụ, vận trình phía trước đầy vinh quang - Ảnh 2
Trời sinh tuổi Dậu là những người siêng năng, chăm chỉ và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Hợi đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong chiều mai, tuổi Hợi sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Tuy nhiên, không nên vì mọi thứ thuận lợi mà chểnh mảng, ngược lại người tuổi Hợi nên có thêm sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực trong công việc, thì vận may sẽ được nhân lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Người tuổi Hợi muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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