Mẹ thuộc tuổi này con cái cả đời được trời Phật bảo vệ, hưởng lộc sướng thân, tiền bạc bao la

Tâm linh - Tử vi 20/10/2020 05:20

Là con của 4 con giáp này thì cứ yên tâm, cuộc đời luôn được trời Phật bảo vệ, hưởng phước lộc, tiền bạc không bao giờ hết.

Mẹ thuộc 4 con giáp này thì con cái hưởng lây phúc đức, tài lộc không ngớt.

Tuổi Thân

Người mẹ tuổi Thân khá tâm lý. Đây là kiểu phụ nữ của gia đình, toàn tâm toàn ý vì người thân. Họ sống tích cực, luôn tràn đầy hy vọng, đặt niềm tin vào gia đình. Họ luôn có trách nhiệm với mái ấm của mình. Đây là người mẹ bản lĩnh dạy con tính độc lập và quý trọng những gì bản thân đang có. Còn là con giáp hội tụ nhiều phúc đức trời ban, để lai may mắn, tài lộc cho con cái sau này.

4 con giap 1
Còn là con giáp hội tụ nhiều phúc đức trời ban, để lai may mắn, tài lộc cho con cái sau này - Ảnh minh họa: Internet

Từ sau 50 tuổi, người mẹ tuổi Thân có cuộc sống thoải mái hưởng tuổi già. Dù có công danh sự nghiệp nhưng họ vẫn chọn cuộc sống bình yên bên chồng con.

Tuổi Sửu

Người mẹ tuổi Sửu có tinh thần trách nhiệm cao với gia đình. Họ luôn muốn cho con cái, người thân những gì tốt nhất. Có người mẹ này, con cái lớn lên với suy nghĩ độc lập, nhân cách vàng.

Con của mẹ tuổi Sửu được dạy cách giao tiếp, nên có tài lãnh đạo. Khi con trưởng thành, có mẹ là hậu phương vững chắc, dễ đạt nhiều thành tựu lớn hơn người khác.

Tuổi Dần

4 con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là con giáp thông minh, độc lập và bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là con giáp thông minh, độc lập và bản lĩnh. Con giáp này thẳng tính nhưng khôn ngoan. Sau khi sinh con, tuổi Dần cho con nhiều phúc đức, may mắn. Khi còn nhỏ, con được mẹ dạy cẩn thận, chu đáo. Không chỉ vậy, con của mẹ tuổi Dần còn được hưởng tài sản từ mẹ, có nền tảng vững chắc để trưởng thành.

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi là một trong 4 con giáp sinh tài sinh lộc cho con cái. Họ hết lòng vì con cái. Con của người mẹ tuổi Mùi có tấm lòng lương thiện, lại thông minh, mạnh mẽ.

4 con giap 3
Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi là một trong 4 con giáp sinh tài sinh lộc cho con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những đứa trẻ luôn tự tin và có tư chất nổi trội hơn người khác. Vì từ nhỏ được mẹ dạy dỗ chu đáo nên càng lớn thì càng xuất sắc, được quý nhân phù trợ, dễ thành công hơn người khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 nàng giáp có nhân cách vàng, chỉ cần sống tốt bạc tiền bao la, quý nhân tự khắc tìm tới

3 nàng giáp có nhân cách vàng, chỉ cần sống tốt bạc tiền bao la, quý nhân tự khắc tìm tới

Trong 12 con giáp, có 3 con giáp có tính cách vàng nên làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc tự khắc vun đầy, quý nhân tìm đường tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ