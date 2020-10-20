Mẹ thuộc tuổi này con cái cả đời được trời Phật bảo vệ, hưởng lộc sướng thân, tiền bạc bao la

Người mẹ tuổi Thân khá tâm lý. Đây là kiểu phụ nữ của gia đình, toàn tâm toàn ý vì người thân. Họ sống tích cực, luôn tràn đầy hy vọng, đặt niềm tin vào gia đình. Họ luôn có trách nhiệm với mái ấm của mình. Đây là người mẹ bản lĩnh dạy con tính độc lập và quý trọng những gì bản thân đang có. Còn là con giáp hội tụ nhiều phúc đức trời ban, để lai may mắn, tài lộc cho con cái sau này.

Người mẹ tuổi Sửu có tinh thần trách nhiệm cao với gia đình. Họ luôn muốn cho con cái, người thân những gì tốt nhất. Có người mẹ này, con cái lớn lên với suy nghĩ độc lập, nhân cách vàng.

Từ sau 50 tuổi, người mẹ tuổi Thân có cuộc sống thoải mái hưởng tuổi già. Dù có công danh sự nghiệp nhưng họ vẫn chọn cuộc sống bình yên bên chồng con.

Con của mẹ tuổi Sửu được dạy cách giao tiếp, nên có tài lãnh đạo. Khi con trưởng thành, có mẹ là hậu phương vững chắc, dễ đạt nhiều thành tựu lớn hơn người khác.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là con giáp thông minh, độc lập và bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần là con giáp thông minh, độc lập và bản lĩnh. Con giáp này thẳng tính nhưng khôn ngoan. Sau khi sinh con, tuổi Dần cho con nhiều phúc đức, may mắn. Khi còn nhỏ, con được mẹ dạy cẩn thận, chu đáo. Không chỉ vậy, con của mẹ tuổi Dần còn được hưởng tài sản từ mẹ, có nền tảng vững chắc để trưởng thành.

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi là một trong 4 con giáp sinh tài sinh lộc cho con cái. Họ hết lòng vì con cái. Con của người mẹ tuổi Mùi có tấm lòng lương thiện, lại thông minh, mạnh mẽ.

Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi là một trong 4 con giáp sinh tài sinh lộc cho con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những đứa trẻ luôn tự tin và có tư chất nổi trội hơn người khác. Vì từ nhỏ được mẹ dạy dỗ chu đáo nên càng lớn thì càng xuất sắc, được quý nhân phù trợ, dễ thành công hơn người khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.