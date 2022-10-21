May mắn phát tài trong 9 ngày tới: 3 con giáp sẽ nhận được cơn mưa tài lộc, niềm vui tài chính liên tục kéo đến, công việc ngày một phất lên như diều gặp gió, không sợ tiểu nhân cản đường

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 19:28

Tử vi trong 9 ngày tới (22/10 - 30/10) dự đoán, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, có nhiều cơ hội làm giàu, nhờ đó hầu bao luôn rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Tử vi trong 9 ngày tới (22/10 - 30/10) dự đoán, tuổi Sửu được Tam Hợp che chở nên có khoảng thời gian tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng. Thời điểm vận khí lên cao, những chú Trâu gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Chẳng những tài lộc, đường công danh của tuổi Sửu cũng rất thuận lợi trong 9 ngày Thiên Ấn tụ khí. Con giáp này cảm nhận rõ quá trình làm việc của mình vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, bản mệnh có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này rất có lợi cho đường tiến thân trong tương lai của bạn.

May mắn phát tài trong 9 ngày tới: 3 con giáp sẽ nhận được cơn mưa tài lộc, niềm vui tài chính liên tục kéo đến, công việc ngày một phất lên như diều gặp gió, không sợ tiểu nhân cản đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi trong 9 ngày tới (22/10 - 30/10) dự đoán, có Thiên Ấn nhập cục, cát thần này giúp bạn trở thành người nhận được sự kính trọng trong xã hội, đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến. Nhân lúc rảnh rỗi, bạn nên dành thời gian để xác định hướng đi cho mình, không nên vội vàng hài lòng với thực tại.

Cát thần này còn rất có lợi cho người hành nghề tự do, làm công ăn lương. Nếu bản mệnh là một trong số này, chắc chắn sẽ có thời điểm thành công vượt trội, thu về thành quả đáng tự hào. Cùng với công việc tiến triển thuận lợi, tài lộc cũng ngày thêm khởi sắc, tuổi Ngọ không phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

May mắn phát tài trong 9 ngày tới: 3 con giáp sẽ nhận được cơn mưa tài lộc, niềm vui tài chính liên tục kéo đến, công việc ngày một phất lên như diều gặp gió, không sợ tiểu nhân cản đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu trong 9 ngày tới (22/10 - 30/10) khá lý tưởng. Họ sẽ có nguồn thu từ nhiều phía, cả chính và phụ đều tốt đẹp. Dù họ là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì đều thoải mái chi tiêu.

Tuổi Dậu thực tế rất chịu thương chịu khó, không sợ khó, không sợ khổ. Những quả ngọt dịp cuối năm này hoàn toàn xứng đáng với những gì họ bỏ ra.

Chẳng những lương thưởng đều tăng mà con giáp này còn có thêm nghề tay trái. Thu nhập từ công việc ngoài lề cũng chẳng ít chút nào đâu, thậm chí còn là làm ít mà hưởng nhiều nữa. Thời điểm cận Tết có nhiều việc cần làm muốn kiếm người chẳng được, đó chính là thời cơ của con giáp này.

Tài vận bừng sáng rực rỡ, chuyện kinh doanh của những chú Gà trở nên thuận lợi hanh thông. 

May mắn phát tài trong 9 ngày tới: 3 con giáp sẽ nhận được cơn mưa tài lộc, niềm vui tài chính liên tục kéo đến, công việc ngày một phất lên như diều gặp gió, không sợ tiểu nhân cản đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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