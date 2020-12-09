May mắn hội tụ, 5 con giáp thu nhập nhảy số như vũ bão, mang xe tải đến hốt tiền trong 10 ngày nữa

Tâm linh - Tử vi 09/12/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, thu nhập tăng lên gấp bội, phải mang xe tải đến chở tiền mới đủ khiến nhiều người ganh tỵ ra mặt trong 10 ngày nữa.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn may mắn thu được nguồn tiền cực khủng. Tài khoản ngân hàng tăng lên như vũ bão, phải mang xe tải đến hốt tiền mới chứa đủ trong 10 ngày nữa. Chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù, cơ hội kiếm tiền sẽ đổ về tiêu hoài không hết.

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Thìn là con giáp may mắn được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá cao khả năng giải quyết công việc. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn tăng lên chạm đỉnh, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn nhất trong thời điểm này. Bạn nên tận dụng cơ hội được cấp trên trọng dụng để thể hiện tài năng của bản thân. Chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu cao giúp tinh thần của bạn trở nên phấn chấn hơn. Đa số bạn là người hào phóng, nhiệt tình nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, vươn lên giữ chức vụ như mình mong muốn.

Tuổi Dần

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Dần được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Dần là con giáp giỏi giang, đa năng nên được nhiều người yêu mến. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng đặc biệt hơn về bạn, không còn nhiều hiềm khích với đồng nghiệp như trước đây. Những người tuổi Dần có tài trí hơn người, không còn sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường sau lưng. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui, độc thân thoát ế trong nháy mắt. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tuổi Mão

Mão có đất dụng võ, khả năng được công nhận. Bạn không còn gặp nhiều chuyện rắc rối như thời gian trước đây. Bên cạnh đó sức khỏe cũng được cải thiện nhiều hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần để thực hiện những kế hoạch bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Chắc chắn bạn sẽ ngồi lên được vị trí như bản thân mong muốn.

Tuổi Tý

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Tý có cuộc sống giàu có, dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tý có cuộc sống dư dả, tiền bạc tiêu xài không hết. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài ứng xử, giải quyết vấn đề. Nhờ sự thông minh, tài trí hơn người, bạn nhận được khá nhiều thành tựu lớn, được khen ngợi hết lời. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng không còn cãi vã, mâu thuẫn như thời gian trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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