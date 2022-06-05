Luôn được chồng ĐẶT ƯU TIÊN LÊN hàng đầu như bà hoàng, HẬU VẬN HƯỞNG PHƯỚC LỚN là con giáp nữ MAY MẮN nào?

Tâm linh - Tử vi 05/06/2022 11:14

Cùng điểm qua các con giáp nữ được chồng yêu chiều, yêu thương hết mực.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp không thích ràng buộc hôn nhân. Họ vốn rất tự lập và có khả năng tạo dựng cơ ngơi, sự nghiệp riêng. Việc kết hôn đối với họ là một duyên phận không thể chối bỏ, dù không phải lúc nào cũng sẵn sàng như khi duyên thật sự đến thì tuổi Tý sẽ đón nhận bằng tất cả trái tim của mình. Không thể phủ nhận, tuổi Tý từ một người luôn sống cho bản thân để rồi khi có gia đình họ phải có trách nhiệm với mọi thứ là một sự thay đổi không dễ dàng.

Sau khi kết hôn, họ chấp nhận cuộc sống đã bước sang trang mới nhưng lại không mấy hài lòng, trên thực tế họ đâu biết được rằng sự xuất hiện của đối phương chính là món quà đắt giá mà thượng đế đã dành tặng, giúp họ có được cuộc sống viên mãn, không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần ở vậy mà hưởng phước cùng gia đình đến hết đời.

Tuổi Sửu

Trời sinh phụ nữ tuổi Sửu là những người phụ nữ đảm đang, họ cũng luôn dịu dàng và đối xứ tốt với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng, tuổi Sửu bị thiệt thòi khi nhận phần về mình quá nhiều, nhưng họ cảm thấy điều đó là hạnh phúc vì có thể đem đến niềm vui cho người khác.

Luôn được chồng ĐẶT ƯU TIÊN LÊN hàng đầu như bà hoàng, HẬU VẬN HƯỞNG PHƯỚC LỚN là con giáp nữ MAY MẮN nào? - Ảnh 1
Trong hôn nhân, họ là những người vợ người mẹ hết lòng hy sinh vì gia đình, ngỡ tưởng cuộc sống mình vất vả nhưng trên thực tế, tuổi Sửu lại được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mức.

Họ không biết được rằng, sự hy sinh của họ chính là động lực khiến người chồng ngày càng yêu thương họ hơn và bằng lòng làm mọi thứ để cuộc sống của họ được êm ấm và hạnh phúc mãi về sau.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi vốn là người điềm đạm, hòa đồng nhưng tính khí tương đối nóng nảy. Người tuổi Mùi có thể sẽ rất khó chịu với những thứ không vừa mắt họ, hay thậm chí họ sẽ không kiềm được cảm xúc mà buông lời mắng chửi không thương tiếc, nhưng sau đó thì tâm trạng của họ dần ổn định hơn.

Thế nhưng sự giận dữ của họ hoàn toàn hợp lý, khiến chồng không thể nói lại bởi tuổi Mùi nói gì cũng đúng. Đôi khi sự nóng giận của tuổi Mùi khiến chồng ức chế, khó chịu xong không thể bực mình bởi họ không có thói quen "để bụng", giận xong quên ngay.

Nóng nảy là vậy, nhưng phụ nữ tuổi này nổi tiếng là giỏi chăm con, khéo chiều chồng, lại quản lý chi tiêu không ai bằng, khiến chồng tự hào, càng thêm yêu chiều.

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Các con giáp luôn nỗ lực, can trường khiến người khác NỂ PHỤC dù cuộc đời bạc bẽo với mình

Các con giáp luôn nỗ lực, can trường khiến người khác NỂ PHỤC dù cuộc đời bạc bẽo với mình

Những con giáp này hiểu rằng bản thân phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để có được thành công. Và châm ngôn sống của họ 'thất bại là mẹ thành công'.

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 10 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10