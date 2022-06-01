Tháng 5 âm lịch XUI XẺO, con giáp nào vướng VẬN XUI tận mạng, muốn tránh cũng không thoát

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 21:32

Tháng 5 âm lịch là tháng Cửu Độc của các con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Tuổi Tý gặp đúng tháng có Đại Hao hung tinh hoành hành. Trong 9 ngày độc của tháng 5 âm lịch, nhất là những ngày "mạt độc nhật" (mức độ mạnh nhất) gồm ngày 25, 26, 27, tuổi Tý cần chú ý đến chuyện tiền bạc. Nên hạn chế thực hiện những giao dịch tiền lớn để tránh gặp bất lợi về tài chính.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần cảnh giác đề phòng tiểu nhân vay mượn hoặc dụ dỗ làm điều sai trái. Chúng có thể làm cho tuổi Tý rơi vào cảnh nghèo khó mà còn khiến gia đình gặp xui xẻo.

Trong tháng Cửu Độc, tuổi Tý vẫn có thể gặp những cơ hội tốt nếu biết cách cư xử khéo léo và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Nếu bản mệnh biết hạ cái tôi xuống, lắng nghe người khác thì có thể nhận thấy sai sót của bản thân và tìm ra hướng đi đúng để bứt phá.

Tuổi Dần

Tài vận của người tuổi Dần có thể có biến động mạnh trong tháng này, vì thế tốt nhất bạn đang làm tốt việc gì thì cứ tiếp tục tiến hành, đừng tham lam ôm đồm những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm.

Đặc biệt, trong tháng vẫn có dấu hiệu kẻ tiểu nhân quấy phá vì ghen tị, đố kị với tài năng và thành quả bạn có. Do vậy, bản mệnh cần hành xử thận trọng, tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của.

Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh song kết quả cuối cùng có thể không như bạn mong muốn. Có người còn rơi vào tình trạng “ngày lắm mối, tối nằm không”, mất nhiều thời gian vô ích mà cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu.

Tháng 5 âm lịch XUI XẺO, con giáp nào vướng VẬN XUI tận mạng, muốn tránh cũng không thoát - Ảnh 1

Có lúc bạn tưởng mình đã tìm được đối tượng ưng ý, nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện, bạn lại phát hiện đôi bên quá khác biệt.


Tuổi Thân

Trong những ngày "mạt nhật độc", tuổi Thân phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh gây thị phi, gặp vạ miệng.

Đừng chỉ nói cho sướng miệng rồi vướng vào những rắc rối không đâu, nhẹ thì đấu khẩu qua loa, ảnh hưởng đến hòa khí hai bên, nặng thì vướng vào tranh chấp, kiện tụng.

Dù phải đối mặt với khó khăn nhưng tuổi Thân vẫn có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển, khẳng định vị thế. Con giáp này nên nói chuyện cởi mở hơn, suy nghĩ lạc quan để chạm tới cơ hội phát triển.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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