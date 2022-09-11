Lúc Mặt trời lên cao vào ngày mai (12/9), Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, ba con giáp tài lộc bung nóc, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 07:23

Lúc Mặt trời lên cao vào ngày mai (12/9), thần may mắn phát vàng cho 3 con giáp lộc về ngày càng nhiều, giàu không ai bằng.

Tuổi Tý

Thời gian trước đây do bị hung tinh khắc chế nên vận thế người tuổi Tý bất ổn, tình cảm trắc trở, tài vận khó khăn, công việc đi xuống.

Lúc Mặt trời lên cao vào ngày mai (12/9), do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên tài vận vô cùng vượng phát. Con giáp này liên tiếp đón nhận những cơ hội phát tài mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ khiến người khác phải ghen tị.

Con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Tý từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Lúc Mặt trời lên cao vào ngày mai (12/9), Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, ba con giáp tài lộc bung nóc, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa - Ảnh 1
Con giáp Tý có cơ hội đón may mắn về tận cửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính cách mạnh mẽ, quả cảm, dám nghĩ dám làm. Con giáp này thường mạnh mẽ, sôi nổi và lạc quan. Họ thu hút mọi người là luôn trở thành tâm điểm chú ý của đám đông.

Người tuổi Thìn thường hay đa nghi, khó tin tưởng người khác. Con giáp này giàu tình cảm, khảng khái, có khiếu hài hước.

Trong công việc, con giáp tuổi Thìn thường tham vọng, luôn đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân. Con giáp này đã xác định mục tiêu gì thì sẽ cố gắng để đạt mục tiêu đó. Họ là người lãnh đạo thiên tài, có thể hiểu người khác muốn gì, cần gì.

Lúc Mặt trời lên cao vào ngày mai (12/9), Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, ba con giáp tài lộc bung nóc, phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa - Ảnh 2
Con giáp Thìn càng cố gắng càng giàu. Ảnh minh họa: Internet

Lúc Mặt trời lên cao vào ngày mai (12/9), người tuổi Thìn được trời ban phúc lộc, làm đâu thắng đó. Những người kinh doanh sẽ gặp được những đối tác quan trọng, ký được hợp đồng lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng, cơ hội thăng chức, tăng lương cũng rộng mở.

Tuổi Thân

Lúc Mặt trời lên cao vào ngày mai (12/9) sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Thân theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Thân sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông. Từ giờ tới cuối năm, vận khí của tuổi Thân ngày càng thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới