15 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Cát Thần dự báo, 3 con giáp Phật độ thắng lớn, nảy lộc nở hoa, cuối năm thu hái quả ngọt, trúng số giàu to

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 07:11

15 ngày cuối tháng 8 âm, những con giáp may mắn thu hái quả ngọt, thành tựu về đến tận nhà.

Tuổi Dậu

15 ngày cuối tháng 8 âm, vận thế của người tuổi Dậu vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Dậu tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

15 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Cát Thần dự báo, 3 con giáp Phật độ thắng lớn, nảy lộc nở hoa, cuối năm thu hái quả ngọt, trúng số giàu to - Ảnh 1
Tuổi Dậu ngày càng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Tuổi Ngọ

Vốn dĩ tuổi Ngọ trời sinh "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

Song khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này, bởi bạn luôn thông minh để tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc. Nửa cuối tháng 8 âm lịch chính là thời điểm để những chú Ngựa khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể.

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Ngựa. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

15 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Cát Thần dự báo, 3 con giáp Phật độ thắng lớn, nảy lộc nở hoa, cuối năm thu hái quả ngọt, trúng số giàu to - Ảnh 2
Tiền chảy vào túi con giáp Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, 15 ngày cuối tháng 8 âm, tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát. Chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết, những người này dễ dàng chinh phục được những khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu do được cát tinh phù trợ nên mọi điều xui xẻo, khúc mắc trong công việc, tài vận, sự nghiệp, tình cảm đều được giải quyết ổn thỏa nửa cuối tháng 8 âm lịch

Cát tinh phù hộ nên tài vận của người tuổi Sửu khởi sắc bừng bừng, việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Ngoài ra, công việc cũng có bước tiến lớn, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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