Lời khuyên dành cho 3 con giáp vào đúng 5h sáng Chủ Nhật ngày 20/11: Bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 04:15

Trong thời điểm này những con giáp dưới đây sẽ cầu tài đắc tài, công danh, tình duyên đều lên chạm nóc.

 

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Trong thời điểm này, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Lời khuyên dành cho 3 con giáp vào đúng 5h sáng Chủ Nhật ngày 20/11: Bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi và biết ứng xử trong cuộc sống. Họ là những người biết nhìn xa trông rộng, không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội thăng tiến và xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tý không để mình phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, họ luôn chủ động trong cuộc sống và công việc thường ngày.

Lời khuyên dành cho 3 con giáp vào đúng 5h sáng Chủ Nhật ngày 20/11: Bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, tuổi Tý cũng đã phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng nhờ bản lĩnh vốn có mà họ tự thân vượt qua một cách ngoạn mục. Trong tuần mới tới đây, những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trên phương diện tài chính sẽ có được nhiều điều bất ngờ. Tuổi Tý thường không phải lo lắng về vật chất quá nhiều, chỉ cần họ cẩn thận và phát huy mọi thế mạnh của mình thì không bao giờ sợ nghèo đói, cực khổ.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ thường gây ấn tượng với người khác nhờ sự ngay thẳng, thật thà. Trong cuộc sống, bạn sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà không toan tính thiệt hơn. Người tuổi Ngọ thường giữ chữ tín, không vì lợi nhuận nhỏ nhặt trước mắt mà đánh mất đi danh dự, phẩm giá của bản thân mình.

Lời khuyên dành cho 3 con giáp vào đúng 5h sáng Chủ Nhật ngày 20/11: Bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người tuổi Ngọ rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Được Thần Tài ban lộc nên người tuổi này làm kinh doanh buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng, ký được nhiều hợp đồng. Người làm công ăn lương thì công việc có nhiều bước đột phá, ngày càng vượng phát hơn. Nhờ nỗ lực, tâm huyết với công việc, bạn đạt được nhiều thành công, được cấp trên khen thưởng. Trong thời điểm này, cũng có rất nhiều cơ hội công việc đến với bạn. Nắm bắt được cơ hội tốt, con đường thăng tiến của người tuổi này ngày càng rộng mở, giúp bạn kiếm được bộn tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Ngọc Hoàng hạ lệnh Bắc Đẩu báo mộng hiển vinh cho 3 con giáp vào đúng 23h tối Thứ 5 ngày 17/11: Từ nay phúc phần viên mãn, gian nan thành tài, cơ đồ lẫy lừng, một tay quơ tiền một tay ôm vàng

Ngọc Hoàng hạ lệnh Bắc Đẩu báo mộng hiển vinh cho 3 con giáp vào đúng 23h tối Thứ 5 ngày 17/11: Từ nay phúc phần viên mãn, gian nan thành tài, cơ đồ lẫy lừng, một tay quơ tiền một tay ôm vàng

Chia vui với 3 con giáp may mắn từ khung giờ này, vận may ngập tràn, thẳng bước tới thành công. Bạn gặp được nhiều cơ hội mà ít người có được, hãy nhanh chóng nắm bắt để gặt hái thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 20/11 tử vi 12 con giáp ngày 20/11 tu vi ngay 20/11

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba