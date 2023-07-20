LỘC VÀNG tới tay đúng hôm nay 20/7, 3 con giáp gặp gỡ QUÝ NHÂN, thăng tiến thần tốc, chạm tay tới ĐỈNH cao sự nghiệp, cuộc sống sung túc, viên mãn hơn người

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có một ngày làm việc cực kì thuận lợi. Với đầu óc nhanh nhạy và tinh tường, bạn thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết cho những công việc bế tắc suốt thời gian qua.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội đáng quý, đồng thời cũng sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kiến thức hữu ích. Hãy tận dụng thời cơ này để học hỏi người đi trước thật nhiều nhé.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, bản mệnh có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Hai người cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn, to tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho người đối diện.

Tuổi Thìn

Ngày có sự trợ giúp của Thiên Ấn, người tuổi Thìn thể hiện được năng lực của mình khi có quý nhân nâng đỡ. Khi con giáp này thực sự nghiêm túc với nghề nghiệp, công việc mà mình theo đuổi thì bạn sẽ trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn mình nghĩ.

Thứ Năm này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho tuổi Thìn nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần tuổi Thìn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm của tuổi này khởi sắc rực rỡ, tình yêu nâng đỡ và tạo động lực để bạn đủ mạnh mẽ vượt qua giông bão cuộc đời. Bạn cảm thấy ấm lòng vì biết luôn có một người ở đó chờ đợi và tin tưởng, yêu thương mình vô điều kiện.

Tuổi Dần

Tử vi vui hôm nay ngày 20/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần gặt hái được những thành tích đáng mừng cho sự nghiệp. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh nay cũng là ngày cực kỳ may mắn khi bản mệnh làm quen được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 3 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.