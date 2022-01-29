'Lộc trời ban' từ ngày 31/01/2022, những con giáp sau sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, sải cánh tới vạch đích

Tâm linh - Tử vi 29/01/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như từ 'gà hóa phượng hoàng', tiền tài ngập két, giàu sang khó ai sánh bằng từ ngày 31/01/2022.

Tuổi Dậu

Con giáp này là 1 trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp nên công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. Đặc biệt, những kế hoạch của bạn từng ấp ủ trong các năm trước mà chưa thực hiện được thì năm nay sẽ đều được hiện thực hóa. Đồng thời, bạn có ưu điểm là thông minh, nhanh nhạy với các xu hướng, nhất là những công việc liên quan đến tiền nong, số má, hãy biết tận dụng lợi thế để gặt hái thành tựu trong 1 năm được đánh giá là sẽ mang lại nhiều lộc lá cho họ này.

Tuy nhiên, do bạn ham mê kiếm tiền mà quên mất việc bản thân cũng cần nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu bạn không biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ trở nên dễ cáu gắt, vì thế những giây phút thư giãn như thế này là cực kì cần thiết.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn này gặp nhiều thuận lợi, làm gì cũng may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao. Đây là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. Đặc biệt, bạn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp bạn giàu có hơn. Những năm sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền, đã sung túc nay còn đủ đầy. 

Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Đối với những người thuộc con giáp này, bạn được sự trợ giúp của 2 cát tinh là sao Tướng Tinh và sao Tam Thai tượng trưng cho quý nhân, tài lộc, của cải và may mắn, cho nên tuổi Ngọ được cho là sẽ có cuộc sống chí ít cũng dư dả, sung túc, thậm chí sẽ còn giàu có viên mãn.

Chuyện yêu đương của con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn. Tính cách hài hước, cởi mở giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được "nửa kia" lý tưởng của mình.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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