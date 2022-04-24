Lộc phát từ ngày 26/4 đến ngày 30/4, những con giáp sau 'gánh vàng còng lưng', may mắn lội ngược dòng, tình tiền khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 24/04/2022 11:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "gánh vàng còng lưng", may mắn lội ngược dòng, tình tiền khởi sắc trong 5 ngày tới.

Tuổi Sửu

Trong thời gian tới, con giáp may mắn này sẽ tự mình đi tìm cơ hội, ưu điểm của bạn là những người sống hết mình, và có trách nhiệm với bản thân. Bạn tin rằng sự chăm chỉ của mình sẽ tạo được cơ hội tốt. Bạn không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, thời gian tới, muốn gì có đó. Nhờ có sự tự tin nhất định, bạn làm gì cũng sẽ dễ dàng gặt hái được thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó.

Người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong công danh, tài lộc mà con đường tình duyên cũng sẽ vô cùng viên mãn. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm và gặp gỡ cho mình một nửa phù hợp. Bạn có thể bạn sẽ bắt gặp người ấy qua một lần giới thiệu gặp mặt từ phía bạn bè, người thân, hoặc cũng có thể là ngay tại nơi làm việc của bạn.

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Người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong công danh, tài lộc mà con đường tình duyên cũng sẽ vô cùng viên mãn - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tốt và mang về lợi nhuận lớn trong 5 ngày nữa. Bạn cũng đón nhận nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Bên cạnh đó, bạn rất có trách nhiệm và tâm luôn hướng về gia đình. Những người này rất biết nắm bắt cơ hội để phát triển mình, mang lại những gì tốt nhất cho gia đình cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên cùng phát triển. Con cái ngoan ngoãn thành tài, hiếu thảo với cha mẹ, gia đình hạnh phúc, nhìn chung họ khiến những người xung quanh rất ngưỡng mộ và khao khát.

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Người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tốt và mang về lợi nhuận lớn trong 5 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

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Người tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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