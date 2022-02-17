Lộc phát từ ngày 18/2/2022, top 3 con giáp 'số hưởng' sẽ hứng trọn tiền tài, quý nhân kề cạnh, gặp được hỷ sự hảo duyên

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ sẽ hứng trọn tiền tài, quý nhân kề cạnh, gặp được hỷ sự hảo duyên từ ngày 18/2/2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tuy không tham vọng nhưng vẫn cầu tiến và tìm kiếm những cơ hội tốt để thực hiện những mong muốn của mình. Chính vì vậy, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn vì là năm tam hợp.

Đặc biệt trong thời gian sắp tới, bạn sẽ cảm nhận được vận may đang bất ngờ lội ngược dòng. Những khó khăn trong công việc vào tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa, ngoài ra vấn đề tài chính tưởng chừng như bế tắc không lối thoát thì lại tìm được hướng cải thiện êm đẹp. Nhìn chung, bạn sẽ gặp được nhiều điều vui vẻ giúp tâm trạng thoải mái hơn, làm việc hiệu quả hơn. 

con giap may man
Người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn vì là năm tam hợp - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn này thường được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn tháo vát của mình. Bước vào giai đoạn tới đây, bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc đầy nhà, công việc tiến triển giúp bạn tìm được con đường thăng hoa, thu hoạch được nhiều, cuộc sống bất ngờ viên mãn thịnh vượng.

Về mặt tình cảm, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình, xã hội. Sắp tới, bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân khi ra ngoài không khéo lại va phải ý trung nhân của đời mình, có tin vui lúc nào không hay.

con giap may man 1
Tuổi Ngọ sẽ sớm được thần tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc đầy nhà - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Tài vận của con giáp này sẽ tăng lên nhanh chóng, thời cơ của họ sẽ đến. Bạn có thể gặt hái được những thành công đáng mong chờ. Nhờ đó, tiền vào túi cũng ngày một nhiều. Với người làm ăn kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, có thể mở rộng quy mô làm ăn. Tương lai, con giáp này sẽ đón nhận nhiều thành công rực rỡ, biến năm 2022 thành dấu mốc đáng nhớ.

Bên cạnh đó, bạn luôn dễ dàng tìm thấy tình yêu vì bạn không ngại cho bản thân lẫn những người xung quanh một cơ hội. Bạn vốn thích được yêu và luôn mong muốn trải nghiệm tình yêu một cách trọn vẹn nhất, giống như "đãi cát tìm vàng" để lấy được những gì giá trị nhất. Sự ngây thơ, trong trẻo và bản tính lãng mạn giúp cho bạn là ứng viên hoàn hảo trong mối quan hệ yêu đương.

con giap may man 2
Những người cầm tinh con Khỉ có thể gặt hái được những thành công đáng mong chờ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cát tinh sao chiếu top 3 con giáp trong 7 ngày tới: Cơ hội VÀNG xuất hiện, thu vén hết tài lộc của thiên hạ, cuộc sống thăng hoa

Cát tinh sao chiếu top 3 con giáp trong 7 ngày tới: Cơ hội VÀNG xuất hiện, thu vén hết tài lộc của thiên hạ, cuộc sống thăng hoa

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ xuất hiện cơ hội "vàng", thu vén hết tài lộc của thiên hạ, cuộc sống thăng hoa trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 tử vi con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son