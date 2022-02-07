Lộc phát trong 29 ngày nữa, top 3 con giáp tài vận khởi sắc, 'tiền vào như nước', phú quý dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 07/02/2022 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp sẽ tài vận khởi sắc, 'tiền vào như nước', phú quý dễ như trở bàn tay trong 29 ngày tới đây.

Tuổi Ngọ

Đường công danh của con giáp may mắn này có nhiều biến chuyển tích cực ngay trong nửa đầu tháng này. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. 

Vận trình tình duyên của bạn vô cùng êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Ban đầu còn e ấp, bỡ ngỡ nhưng theo thời gian thì ngày càng sâu sắc, cảm xúc thăng hoa rực rỡ.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Trong khoảng thời gian này, những người thuộc con giáp này được tam hội nâng đỡ nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Phương diện sự nghiệp và tài lộc cũng có lợi cho việc xây dựng các mối quan hệ xã giao, hợp tác, dễ được nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó, bạn luôn biết cách cư xử đúng mực, khéo léo khi ra ngoài nên gây được thiện cảm, được quan tâm giúp đỡ trong nhiều việc.

Đối với những người độc thân, các bạn sẽ tìm thấy tình duyên mà bản thân vẫn đang chờ đợi, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian tới. Những người đã lập gia đình thì nên dành nhiều thời gian hơn ở bên những người thân yêu của mình. 

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này sẽ được cát tinh Kim Quỹ chủ về tiền bạc chiếu rọi, tình hình tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện đáng kể, thậm chí sẽ còn gặp lộc trời cho. Đồng thời, bạn cũng gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp ngỡ tưởng trắc trở nhưng lại hồi sinh ngoạn mục, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái dư dả đến những năm sau.

Vận trình tình duyên của bạn vô cùng êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trời sinh phú quý từ ngày 7/2/2022, những con giáp sau vàng bạc đầy ắp, thăng hoa cả tiền lẫn tình, sớm mua nhà mua xe

Trời sinh phú quý từ ngày 7/2/2022, những con giáp sau vàng bạc đầy ắp, thăng hoa cả tiền lẫn tình, sớm mua nhà mua xe

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vàng bạc đầy ắp, thăng hoa cả tiền lẫn tình, sớm mua nhà mua xe từ ngày 7/2/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 29 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 35 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót