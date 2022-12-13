Liên tiếp từ ngày 14/12 - 25/12, 3 con giáp thu hút Thần Tài, tứ phía có lộc, hỷ sự sát chân, giàu sang bất chấp nghịch cảnh

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 08:43

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp này làm gì cũng thuận lợi hanh thông, tài vận ngày càng vượng từ ngày 14/12 - 25/12.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý giỏi tránh rủi ro, biết nắm bắt cơ hội kinh doanh. Họ là những người có khả năng thích ứng cao, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể nhanh nhạy nắm bắt và cởi mở với cái mới. Thái độ tích cực chính là điều giúp con giáp này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo tử vi, người tuổi Tý có tầm nhìn xa, có thể đón đầu khi thời cơ đến. Liên tiếp từ ngày 14/12 đến 25/12, vận trình của họ sẽ có bước ngoặt. Lời khuyên dành cho con giáp này là trong công việc hãy chú ý duy trì sự hòa hợp giữa các cá nhân, tránh họa từ miệng mà ra; cứ làm việc siêng năng nhất định sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Về tài lộc, người tuổi Tý không nên vội vàng muốn thành công nhanh chóng mà hãy tìm kiếm sự phát triển có tính bền vững.

Liên tiếp từ ngày 14/12 - 25/12, 3 con giáp thu hút Thần Tài, tứ phía có lộc, hỷ sự sát chân, giàu sang bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 1
Liên tiếp từ ngày 14/12 đến 25/12, vận trình của họ sẽ có bước ngoặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi này rất giỏi trong việc nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao, cần cù chịu khó. Bước sang thời gian từ ngày 14/12 đến 25/12, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ ổn định hơn, thu về nhiều hơn nên đừng nóng vội, hứa hẹn sẽ có cơ hội tốt hơn để nâng cao năng lực cá nhân và làm giàu cho bản thân.

Lời khuyên dành cho người tuổi Sửu trong tháng mới là hãy chú ý hơn đến việc duy trì các kết nối cá nhân, sự nghiệp của bản mệnh được kỳ vọng bước lên một tầm cao hơn thông qua các mối quan hệ đó. Về sức khỏe, hãy chú ý giữ ấm, sinh hoạt điều độ và quan tâm hơn đến giấc ngủ của mình.

Liên tiếp từ ngày 14/12 - 25/12, 3 con giáp thu hút Thần Tài, tứ phía có lộc, hỷ sự sát chân, giàu sang bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 2
Bước sang thời gian từ ngày 14/12 đến 25/12, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ ổn định hơn, thu về nhiều hơn nên đừng nóng vội, hứa hẹn sẽ có cơ hội tốt hơn để nâng cao năng lực cá nhân và làm giàu cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu, không ngại khó và càng không sợ thất bại. Sự chăm chỉ của người tuổi Dần được quý nhân đánh giá cao, vốn có năng lực lại thêm quý nhân phù trợ nên sự nghiệp thành công là điều trong tầm tay.

Từ ngày 14/12 đến 25/12, người tuổi Dần sẽ gặp vận may lớn, đặc biệt là về sự nghiệp sẽ có tin vui. Lời khuyên để con giáp này có một tháng mới rực rỡ hơn chính là hãy đối xử tốt hơn với mọi người và giữ thái độ khách quan đối với mọi việc, chăm chỉ nắm bắt cơ hội đến với mình.

Liên tiếp từ ngày 14/12 - 25/12, 3 con giáp thu hút Thần Tài, tứ phía có lộc, hỷ sự sát chân, giàu sang bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 3
Từ ngày 14/12 đến 25/12, người tuổi Dần sẽ gặp vận may lớn, đặc biệt là về sự nghiệp sẽ có tin vui - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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