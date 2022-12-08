Từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, Phật bà độ trì, 3 con giáp phúc phần vô biên, ôm cơ ngơi khủng, may mắn bạt ngàn, tiền bạc trải kín sân

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 07:33

Gọi tên 3 con giáp PHÁT TÀI NHANH NHẤT từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, tài lộc dồi dào, tài vận viên mãn hết phần thiên hạ.

Tuổi Tý

Từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé. Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì, đừng làm được chăng hay chớ mà có lần này rồi chẳng có lần sau nhé.

Với những bạn làm kinh doanh thì nên thận trọng trước khi quyết định 1 số vấn đề liên quan đến phương hướng phát triển và nhân sự nhé. Tiền bạc kiếm được nên có kế hoạch sử dụng, quay vòng vốn cho hợp lý.

Từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, Phật bà độ trì, 3 con giáp phúc phần vô biên, ôm cơ ngơi khủng, may mắn bạt ngàn, tiền bạc trải kín sân - Ảnh 1
Từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi. Thậm chí không chỉ phát tài đâu, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cùng với tin vui về tài chính thì bản mệnh cần phải lưu tâm đến các mối quan hệ trong công việc, đề phòng bị kẻ tiểu nhân thấy “không ăn được thì đạp đổ”, dẫn đến những chuyện thị phi không mong muốn mà bạn phải đứng ra để giải quyết.

Thời điểm này, tài lộc của tuổi Hợi vô cùng đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán. Hôm đó hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra.

Từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, Phật bà độ trì, 3 con giáp phúc phần vô biên, ôm cơ ngơi khủng, may mắn bạt ngàn, tiền bạc trải kín sân - Ảnh 2
Tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có thể thấy, từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, tuổi Dần sẽ có tin vui về tài lộc. Bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn. Đặc biệt, với những bạn làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình.

Bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ đó đấy. Thời điểm này là lúc thu hoạch rực rỡ nhất của con giáp này. Tài thần ở hướng Chính Đông, bạn có thể chọn đây là hướng xuất hành cho mình để đạt được nhiều điều như ý nhé.

Từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, Phật bà độ trì, 3 con giáp phúc phần vô biên, ôm cơ ngơi khủng, may mắn bạt ngàn, tiền bạc trải kín sân - Ảnh 3
Có thể thấy, từ giữa tháng 11 âm lịch trở đi, tuổi Dần sẽ có tin vui về tài lộcẢnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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