Liên tiếp từ mùng 2/6 đến 6/6 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, tiền bạc đầy người, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 18/07/2023 12:58

Bước sang thời gian từ ngày 2/6 đến 6/6 âm lịch, 3 con giáp dưới đây nhận nhiều phúc lộc, sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi, giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Từ ngày 2/6 đến 6/6 âm lịch, người tuổi Tuất rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Con giáp này từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Tuất có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu. Thời gian này, vận trình tình cảm của Tuất sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Liên tiếp từ mùng 2/6 đến 6/6 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, tiền bạc đầy người, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu luôn được biết đến là người có tài năng và nghị lực phi thường. Dù ở đâu hay làm công việc nào, con giáp này luôn tận tâm tận lực, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hay buông xuôi. Tử vi có nói, từ ngày 2/6 đến 6/6 âm lịch, nhờ sự hỗ trợ của Thần Tài và quý nhân, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần Tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, từ giờ tới cuối năm chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của Dậu thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Liên tiếp từ mùng 2/6 đến 6/6 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, tiền bạc đầy người, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão được biết đến là con giáp cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Trong cuộc sống, dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở con giáp này vẫn không ngừng vươn lên. Tài lộc của con giáp này khá tốt, nếu nắm bắt cơ hội thì Mão có thể kiến được bộn tiền.

Tử vi 12 con giáp dự báo, từ ngày 2/6 đến 6/6 âm lịch là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Mão. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Mão có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Liên tiếp từ mùng 2/6 đến 6/6 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, tiền bạc đầy người, cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', sung túc đủ đầy trong 10 ngày cuối cùng tháng 5 âm lịch

Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', sung túc đủ đầy trong 10 ngày cuối cùng tháng 5 âm lịch

Dần, Thìn, Dậu là 3 con giáp khởi sắc về tài chính nhất trong số 12 con giáp vào 10 ngày cuối cùng tháng 5 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 1/6 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi ngày 2/6 âm lịch tử vi hàng ngày con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 30 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt