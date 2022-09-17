Liên tiếp trúng số độc đắc trong 5 ngày từ 18/9 - 22/9/2022, 3 con giáp nhận đại phúc đại hỷ, tiền đổ về choáng ngợp, thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp thăng tiến, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 05:04

3 con giáp cực may mắn, đón đại hỷ về nhà, hứng mưa lộc trời, một bước lên tiên.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có bản tính thật thà, chăm chỉ, kiên trì. Con giáp này còn có nhân duyên tốt, luôn được mọi người giúp đỡ.Bản mệnh không ngừng cố gắng, bỏ nhiều công sức để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự cố gắng của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong công việc, tuổi Tuất đảm nhận vị trí quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Liên tiếp 5 ngày tới, vận trình tài lộc của tuổi Tuất sẽ phất. Họ liên tục được Quý nhân phù trợ, mọi việc gặp may mắn, thuận lợi, làm đâu thắng đó, làm một lãi mười giúp họ thu về nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Họ hoàn toàn có thể tin tưởng vào cuộc sống viên mãn trong tương lai sắp tới.

Tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Trước mắt cuộc sống khó khăn nhưng mọi thứ sẽ được giải quyết, sau đó tuổi Tuất cũng sẽ được quý nhân chiếu cố, được tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập. Con giáp này gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, có cơ hội phát tài.

Liên tiếp trúng số độc đắc trong 5 ngày từ 18/9 - 22/9/2022, 3 con giáp nhận đại phúc đại hỷ, tiền đổ về choáng ngợp, thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp thăng tiến, công danh rạng rỡ - Ảnh 1
Liên tiếp 5 ngày tới, vận trình tài lộc của tuổi Tuất sẽ phất, liên tục được Quý nhân phù trợ, mọi việc gặp may mắn, thuận lợi, làm đâu thắng đó, làm một lãi mười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực, cố gắng để tạo dựng cuộc sống thành công. So với những tuổi khác, con giáp này đạt được thành tựu không hề dễ dàng mà phải đánh đổi bao năm tháng mới có được. Tuy nhiên, một khi đã khổ tận cam lai, cuộc sống của tuổi Mão sẽ viên mãn không ai sánh bằng.

Người tuổi Mão chính là con giáp may mắn, 5 ngày tới vận khí của người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tích cực. Sự nhanh nhẹn, tài trí giúp con giáp này khẳng định được tài năng và vị trí của mình. Tuổi Mão lại luôn hết mình trong công việc nên nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mão được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Việc mà tuổi Mão cần làm là bình tĩnh để nắm bắt thời cơ, gây dựng cuộc sống viên mãn.

 

Liên tiếp trúng số độc đắc trong 5 ngày từ 18/9 - 22/9/2022, 3 con giáp nhận đại phúc đại hỷ, tiền đổ về choáng ngợp, thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp thăng tiến, công danh rạng rỡ - Ảnh 2
Người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn, 5 ngày tới vận khí của người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ luôn xứng đáng là một thủ lĩnh chinh phục mọi thử thách. Tuổi Thân họ có thể đối mặt với nhiều sự cố và tổn thất về tài chính. Nhưng nhờ sự mạnh mẽ và vững tâm, chuyện gì cũng sẽ sớm qua.

Tử vi trong thời gian 5 ngày tới ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thân còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của họ như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

Tuổi Thân dễ dàng gặp may mắn, vận may kéo dài đến tận cuối năm, đây là thời điểm những nỗ lực của tuổi Thân bỏ ra từ đầu năm sẽ đạt thành quả bất ngờ. Nếu biết nắm bắt và hành động cẩn trọng trong mọi việc, con giáp này có thể vượt qua khó khăn, tích lũy của cải, tạo dựng cuộc sống dư dả.

Liên tiếp trúng số độc đắc trong 5 ngày từ 18/9 - 22/9/2022, 3 con giáp nhận đại phúc đại hỷ, tiền đổ về choáng ngợp, thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp thăng tiến, công danh rạng rỡ - Ảnh 3
Tử vi trong thời gian 5 ngày tới ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thân còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 5 ngày tới tử vi hàng ngày 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 11 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng