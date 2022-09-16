Cuối tuần này (17/8 - 19/8), 'song hỷ đến nhà, đen đủi tan biến', 3 con giáp được Thần Tài và Thần May Mắn chiếu mệnh, trúng số tiền tỷ, nằm êm ái trên đống tiền, bội thu của cải, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 18:23

3 con giáp tạm biệt vận đen, may mắn ập đến, phát tài phát lộc, giàu sang sáng chói.

Tuổi Dần

Dần vốn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cả thần may mắn lẫn thần tài nuông chiều nên có vô số cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa bao giờ lâm vào cảnh nghèo khó. Đời họ được phủ kín bởi bạc tiền, sung sướng từ trong trứng nước.

Cuối tuần này, mọi mặt trong đời sống của tuổi Dần sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Dần có thể trở thành một trong số những con giáp giàu nhất vào thời gian tới, vét cạn túi Thần tài, tiền nhiều vô biên, vô kể.

Cuộc sống tuổi Dần có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru. Tuổi Dần muốn nghèo cũng khó, dư sức xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Cuối tuần này (17/8 - 19/8), 'song hỷ đến nhà, đen đủi tan biến', 3 con giáp được Thần Tài và Thần May Mắn chiếu mệnh, trúng số tiền tỷ, nằm êm ái trên đống tiền, bội thu của cải, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn là những người hiền lành, luôn biết hài lòng với những gì mình đang có và sống tình cảm với những người xung quanh. Đa số người tuổi Mão đều có cuộc đời bình yên, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành họ đều có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, phù trợ, bất kể làm việc gì cũng sẽ may mắn, suôn sẻ.

Tử vi chỉ rõ, cuối tuần này, nhờ được cát tinh chiếu mệnh Mão sẽ càng may mắn tột đỉnh. Bất cứ trò chơi may rủi nào Mão cũng giành chiến thắng, thậm chí họ còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng phát hờn.

Đây là thời điểm bùng nổ về đường tài lộc của người tuổi Mão. Họ vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn cố gắng hết mình vì công việc. Họ sống thực tế, không mơ mộng và luôn hiểu được giá trị của cuộc sống.

Cuối tuần này (17/8 - 19/8), 'song hỷ đến nhà, đen đủi tan biến', 3 con giáp được Thần Tài và Thần May Mắn chiếu mệnh, trúng số tiền tỷ, nằm êm ái trên đống tiền, bội thu của cải, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Bất cứ trò chơi may rủi nào Mão cũng giành chiến thắng, thậm chí họ còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng phát hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người phóng khoáng, rất rộng rãi với bạn bè, không tính toán so đo thiệt hơn. Con giáp này khi đã cho ai vay tiền thì sẽ không chủ động đòi mà đợi bạn bè tự động trả lại nên tiền bạc nhiều khi thiếu hụt. Tử vi học có nói, người tuổi Sửu được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố hết mực, vận may của tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng.

Người tuổi Sửu có thể chịu đựng được cả những lúc khó khăn nhất và cuối tuần này là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực. Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ đạt đến đỉnh cao, có thành tựu được nhiều người công nhận vào cuối năm nay.

Tuổi Sửu tuy còn gặp nhiều vất vả nhưng họ sẽ lấy lại những gì đã mất. Tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn. Con giáp gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy ưu điểm và biến chúng thành sức mạnh, xây dựng một cuộc sống sung túc.

Cuối tuần này (17/8 - 19/8), 'song hỷ đến nhà, đen đủi tan biến', 3 con giáp được Thần Tài và Thần May Mắn chiếu mệnh, trúng số tiền tỷ, nằm êm ái trên đống tiền, bội thu của cải, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Tử vi học có nói, người tuổi Sửu được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố hết mực, vận may của tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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