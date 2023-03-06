Liên tiếp trong 2 ngày tới (7/3-8/3/2023), lộc tới tận cửa, 3 con giáp có tài có đức, sự nghiệp phất tiến, trúng số độc đắc không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 16:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có tài có đức, sự nghiệp phất tiến, trúng số độc đắc không thành tỷ phú cũng là đại gia vào 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà. Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

 

Con giáp may mắn này không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi. Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

Liên tiếp trong 2 ngày tới (7/3-8/3/2023), lộc tới tận cửa, 3 con giáp có tài có đức, sự nghiệp phất tiến, trúng số độc đắc không thành tỷ phú cũng là đại gia - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Bạn có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Bản mệnh không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Ngoài ra, người tuổi Sửu rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 2023, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Liên tiếp trong 2 ngày tới (7/3-8/3/2023), lộc tới tận cửa, 3 con giáp có tài có đức, sự nghiệp phất tiến, trúng số độc đắc không thành tỷ phú cũng là đại gia - Ảnh 2
Con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vốn dĩ Ngọ luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Đúng 2 ngày tới, thoát khỏi hạn năm cũ giúp người tuổi Ngọ có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Liên tiếp trong 2 ngày tới (7/3-8/3/2023), lộc tới tận cửa, 3 con giáp có tài có đức, sự nghiệp phất tiến, trúng số độc đắc không thành tỷ phú cũng là đại gia - Ảnh 3
Vốn dĩ Ngọ luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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