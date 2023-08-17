Liên tiếp các ngày 18, 19, 20 và 21/8: Lộc rơi trước cửa nhà 3 con giáp, sự nghiệp lên hương, phúc khí hanh thông, vinh quang sáng chói

Có phải dạo này tuổi Dậu đang cảm thấy áp lực với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình?

Sự áp lực gây ra những cảm xúc tiêu cực làm mọi quyết định của tuổi Dậu đều bị ảnh hưởng và không sáng suốt. Điều này rất nguy hiểm nếu cứ tiếp diễn tình trạng như thế.

Sự lo lắng vô căn cứ có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tình cảm của tuổi Dậu đối với người xung quanh. Những đồng nghiệp trong công ty sẽ cho rằng tuổi Dậu đang ghét họ và cố tình muốn chấm dứt mối quan hệ.

Tuy nhiên, liên tiếp các ngày 18, 19, 20 và 21/8, các cát tính tốt sẽ bảo vệ tuổi Dậu khỏi mọi thứ xung quanh. Công việc mà tuổi Dậu trải nghiệm được diễn ra suôn sẻ, bởi may mắn mỉm cười với họ.

Tuổi Dậu nên bình tĩnh xử lý mọi việc để đưa ra những ý tưởng táo bạo, mới mẻ cho công ty. Đây là tài năng vốn có của bạn. Chỉ cần tuổi Dậu tự tin vào chính mình thì sẽ đạt được nhiều thành công lớn nhất trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tài giỏi và biết tìm kiếm cơ hội để thăng tiến. Thế nên, ngay từ thuở độc thân con giáp giàu có này đã sở hữu nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thành công, tương lai xán lạn.

Sách tử vi có nói, nliên tiếp các ngày 18, 19, 20 và 21/8 chính là thời hoàng kim giúp Mùi ngập trong biển tiền. Bước chân trái tiền rơi trúng đầu, bước chân phải vàng ùa vào túi, thời điểm phú quý sang giàu, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi nên ai cũng phải ganh tỵ với con giáp giàu sang bậc nhất này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi con giáp nói rằng, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn rất giỏi vận dụng những gì đã học để giải quyết vấn đề trơn tru, linh hoạt. Con giáp này khá cẩn thận, không thích khoe khoang nên tất cả những gì làm được đều thể hiện ra trước mắt và được mọi người công nhận.

Liên tiếp các ngày 18, 19, 20 và 21/8, người tuổi Tý có thêm quý nhân hỗ trợ, không còn đơn độc trên con đường sự nghiệp. Nhờ đó họ càng có thêm dũng khí để phấn đấu, đem lại thành công, có thể xử lí mọi rắc rối mà không chịu nhiều tổn thất. Con giáp này không còn phải lo lắng, muộn phiền, gia đình làm ăn phát đạt, tiền tiêu không thiếu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.